РФ вже двічі використовувала для ударів по Україні ракети виробництва КНДР, — Defense Express (відео)

В Defense Express вважають, що це можуть бути твердопаливні балістичні тактичні ракети KN-23, але через те, що вони іноді падають просто у полі, виникає питання до їхньої точності.

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Російські окупанти почали використовувати північнокорейські балістичні ракети для ударів по Україні. Ними вже били по Харківській та Запорізькій областях. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, ракетами виробництва КНДР ЗС РФ уже били по території України щонайменше двічі. Одна з цих ракет впала неподалік Запоріжжя, а інша була застосована на Харківському напрямку.

"Зараз, наскільки я розумію, фахівцям важко достеменно встановити точний тип ракет. Втім, все свідчить про те, що це можуть бути саме ракети KN-23", —сказав Валерій Рябих.

В Defense Express раніше повідомили, що балістичні ракети з КНДР були використані РФ під час масштабних атак 29 грудня 2023 року у напрямку Запоріжжя та 2 січня 2024 року по Харкову.

"Аналіз самих уламків ракети ще триває, але попередні висновки демонструють значно менші наслідки вибуху, ніж повинна була завдати KN-23, яка за оцінками має бойову частину вагою 500 кг. З боку Defense Express зазначимо, що якщо по Запоріжжю також була використана KN-23, то тоді виникає питання й щодо точності, бо вона просто впала у полі", — йшлося в повідомленні.

Балістична ракета KN-23: що відомо

Через абсолютно закритість КНДР про ракету KN-23 відомо небагато. Експерти припускають, що вона може мати наступні дані:

максимальна зафіксована дальність пуску до 690 км.

7,5 метра у довжину;

0,95 метра у діаметрі;

3415 кг загальної ваги.

"Водночас існує обґрунтована думка, що поява KN-23 пов'язана з отриманням технологій з РФ, бо цілий ряд рішень KN-23 є аналогічними ракеті 9М723 ОТРК "Искандер". Зокрема співпадає квазібалістична траєкторія польоту з апогеєм до 60 км на дальності у 240 км та у стабільні 50 км на дальності 420, 430 та 690 км. Окрім того, вважається, що KN-23, як й 9М723, може маневрувати на маршовій та термінальній ділянці за рахунок рулів у соплі двигуна", — повідомили експерти Defense Express.

Ракета KN-23 виробництва КНДР

Даних щодо кількості цих ракет у КНДР та темпів їхнього виробництва — немає через закритість країни.

"Водночас мала точність та можливо низька недійсність KN-23, скоріш за все, призведе до її використання РФ виключно з метою ударів по містах. Щодо перехоплення цієї ракети, то це можливо ЗРК з можливістю протиракетної оборони, такими як, Patriot PAC 3 та SAMP/T", — припускають експерти.

Нагадаємо, що військивй експерт Олександр Коваленко раніше теж припустив, що балістичні ракети, які Росія отримала від Північної Кореї, ймовірно, вдарили по Харкову 2 січня. І йдеться про балістичні ракети KN-23 (Hwasong-11GA).

5 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 2 січня 2024 року Росія обстріляла Харків ракетами не власного виробництва, маркування з яких було стерто. За його словами, фахівці зараз намагаються встановити країну-виробника.