Наступление ВС РФ на Харьковщине: Синегубов прокомментировал планы врага и угрозу для Харькова

В СМИ уже назвали дату, когда российские войска якобы начнут свое наступление в Харьковской области. Руководитель ОВА Олег Синегубов ответил, правдивы ли эти данные и к чему следует готовиться жителям региона.

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В The Telegraph со ссылкой на источники написали, что 15 января может начаться сухопутное наступление ВС РФ на Харьковщине. 5 января во время брифинга эту информацию прокомментировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, как передали в издании "Суспільне".

Чиновник отметил, что сейчас в регионе не фиксируют скопления вражеских войск. На границе ситуация также не изменилась — ее постоянно мониторят, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

"Для того, чтобы говорить о планах врага о каком-либо наступлении, он должен сконцентрировать подразделения на том или ином направлении. Сейчас такой концентрации нет", — подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что объективных причин прогнозировать наступление ВС РФ в ближайшее время — нет.

"Однако эта ситуация может измениться каждую минуту", — отметил Синегубов.

В то же время руководитель ОВА подтвердил, что от своих планов относительно Харьковской области Кремль не отказался.

"Мы понимаем, что враг от своих намерений относительно возможного отражения территорий, которые он потерял при освобождении осенью 22 года, относительно города Харькова, оккупации возможной не отказался. Должны быть к этому готовы", — сказал он.

Также Синегубов предупредил, что по данным разведки, Россия планирует бить по критической и энергетической структуре Харькова и области.

"Поэтому мы сегодня проводим заседание Совета обороны, где будем рассматривать вопросы готовности пунктов несокрушимости, координацию действий всех экстренных служб", — отметил чиновник.

Напомним, в DeepState 4 января информировали, что безрезультатно пытаются продвигаться в Харьковской области и еще двух регионах, но общая интенсивность боев снизилась из-за праздников.

19 декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВС РФ хотят создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск в Харьковской области.