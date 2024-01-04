ВСУ потеряли позиции под Бахмутом, РФ готовит плацдарм для штурма Купянска, — DeepState (карты)

Враг продолжает давить в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Благодаря снижению интенсивности боев и уменьшению потерь ему удается наращивать армию.

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Российские оккупанты пытались продвигаться на нескольких направлениях и даже имели успех в некоторых районах. Однако интенсивность боев снизилась — из-за праздников. Об этом говорится в сводке DeepState, опубликованной 4 января.

Харьковская область

На Сватовском направлении ВС РФ продолжают атаковать село Синьковка. В течение 3 января успеха в этом они не получили. Также была попытка наступления южнее села Ольшаны, но Силы обороны ее отбили. На востоке от села Терны российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение. Аналитики передали, что бои продолжаются.

Как сообщал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, ВС РФ ежедневно проводят штурмы вблизи села Синьковка. Там они хотят создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск.

Синьковка и Купянск на карте боевых действий Фото: Deep State

Донецкая область

На Бахмутском направлении ВС РФ пытались продвигать сразу в районе нескольких населенных пунктов. Давление продолжалось в районе поселка Хромовое и на юге от села Богдановка. Украинские войска, по словам аналитиков, потеряли часть позиций.

Богдановка и Хромовое на карте боевых действий Фото: Deep State

Также захватчики пытались продвигаться вблизи освобожденных Клещиевки и Андреевки. Наступление вблизи высот Клещиевки было отбито, однако оккупанты смогли улучшить тактическое положение вблизи железной дороги в районе Андреевки.

Клещиевка и Андреевка на карте боевых действий Фото: Deep State

На Авдеевском направлении ВС РФ также имели некоторые успехи. В сводке говорится, что в районе поселка Степное каждый день начинается с вражеского штурма, и "они стабильно получают на орехи". Однако вблизи села Бердичи оккупантам удалось занять "пару посадок" в районе железной дороги.

Бердичи и Степное на карте боевых действий Фото: Deep State

Также россияне пытаются закрепиться в поселке Первомайское, там продолжаются бои. Кроме того, ВС РФ пробуют атаковать из города Марьинка соседнюю Георгиевку, чтобы закрепиться там.

Марьинка и Георгиевка на карте боевых действий

Запорожская область

На Запорожском направлении продолжаются бои на западе от села Работино и западе, северо-западе от села Вербовое.

"Удалось отбить некоторые позиции возле Вербового", — проинформировали аналитики.

Работино и Вербовое на карте боевых действий Фото: Deep State

На Таврическом направлении, как указано в сводке, "тяжело". Однако ВСУ удается удерживать плацдарм и улучшать тактическое положение.

"К сожалению, враг очень сильно взялся за переправу. Как только появляется наша лодка, то по ней летит все, что угодно", — объяснили в DeepState.

На Бердянском направлении — без изменений.

Боев было меньше из-за Нового года

Аналитики добавили, что снижение интенсивности боев связано с праздниками. Они предположили, что после Рождества в России активные боевые действия возобновятся. Враг продолжает перебрасывать военную технику на захваченные территории и наращивает свою армию благодаря уменьшению потерь.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, сколько артиллерийских снарядов нужно ВСУ для выхода к границам 1991 года.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 3 января подтверждал, что ВСУ улучшили тактическое положение в районе Вербового.