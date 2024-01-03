Под Крынками ВСУ держат плацдарм, а оккупанты вряд ли будут атаковать Черниговщину, — аналитик

Значительных боевых столкновений на фронте в новогоднюю ночь не было. Только на самых горячих участках оккупанты пытались атаковать, говорит военный аналитик Роман Погорелый.

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Ситуация в Крынках на Херсонщине, где ВСУ развернули плацдарм, пока стабильная и без значительных изменений. Активных боев не происходит, хотя украинские бойцы удачно уничтожают оккупантов, которые пытаются атаковать этот участок фронта. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик, соучредитель проекта DeepStateMap Роман Погорелый.

Однако по его словам, там очень трудно находиться Силам обороны Украины, ведь солдаты находятся под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Оккупанты обстреливают их как с левого, так и с правого берега, а в ВСУ на левом берегу пока есть только пехота, потому что нет надежной переправы для подтягивания пушек или бронетехники.

"Хотя с правого берега закрепиться и держать рубеж значительно помогает наша дальнобойная артиллерия на правом берегу, которая по своим характеристикам является дальнобойной, чем вражеская, — отмечает Роман Погорелый, — Также удачно по врагу, который пытается сосредоточить свои силы у Крынок, работают операторы FPV-дронов".

В целом, по словам эксперта, значительных боевых столкновений на фронте в новогоднюю ночь не было, разве что отдельные попытки атак со стороны россиян на горячих участках. Однако сплошных активных боев не отмечалось.

Относительно теплая зима негативно влияет на обе армии, акцентирует Роман Погорелый. Бойцам с обеих сторон приходится много времени находиться в окопах в грязи, однако для аэроразведки отсутствие снегопадов играет на руку. Хотя плохую погоду активно пытаются использовать россияне, которые знают, что аэроразведка работает с перебоями, поэтому пробуют атаковать. Это приводит к их большим потерям, потому что двигаться в снегопад или туман вместе с бронетехникой очень трудно.

"Пытаясь атаковать при плохой погоде оккупанты попросту массово умирают, а командование не жалеет этот человеческий ресурс, — отмечает аналитик, — Для бойцов ВСУ, хотя они и находятся в обороне в грязи, это дает огромное преимущество в уничтожении врага".

По словам Романа Погорелого, армия РФ теоретически может сконцентрировать большие силы в любой точке у границ Украины, но пока все внимание оккупантов уделено именно востоку Украины. Генштаб ВСУ активно выстраивает оборону на этих направлениях и никаких данных о скоплении сил оккупантов где-то на Черниговщине нет.

Полная беседа с Романом Погорелым вскоре будет доступна на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что по мнению начальника Черниговской ОГА, при желании ВС РФ могут подготовить повторное наступление на область. Для такого маневра врагу понадобиться до 200 тысяч солдат.