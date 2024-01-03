В районе Вербового украинские воины улучшили тактическое положение, — спикер ВСУ (видео)

Российские оккупанты, как отметил представитель Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Александр Штупун, имеют планы в Запорожской области отбить все, что было потеряно.

Related video

На территории Запорожской области, в районе Вербового, украинские защитники улучшили свое тактическое положение, большого прорыва нет. Подробности сообщил представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Важно

"Взрываются под ногами": ВСУ "научили" дроны охотиться на оккупантов из засады

Сейчас продолжается активная работа украинских подразделений и вражеских сил относительно дальнейших действий в районе Роботино. Российские оккупанты имеют планы отбить все, что было потеряно. По его словам, есть все признаки того, что враг намерен не уменьшать усилий по наступлению.

"Это некоторое улучшение тактического положения, то есть какого-то большого прорыва нет", — пояснил он.

Штупун прокомментировал ситуацию и на Авдеевском направлении. По его словам, в основном в российских наступлениях участвуют слабо обученные оккупанты. Враг и в дальнейшем пытается давить количеством.

"Насколько мы видим, сил для этого у них пока нет", — констатировал он.

Ситуация в Запорожской области от Генштаба ВСУ

На Запорожском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины отбили атаку противника неподалеку Роботино Запорожской области. В районе Вербового украинские войска продвинулись вперед, заставив россиян покинуть некоторые позиции.

Напомним, 2 января российскую БМД эффектно уничтожили под Вербовым. Присоединились к уничтожению техники бойцы Нацгвардии. БМД-4М с пехотой воздушно-десантных войск попала под сброс гранаты и ударов из пушки, а также наехала на мину. Над уничтожением вражеской техники, как произошло Новопрокоповка-Вербово на Запорожском направлении, работала 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг".