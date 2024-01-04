ЗСУ втратили позиції під Бахмутом, РФ готує плацдарм для штурму Куп'янська, — DeepState (карти)

Ворог продовжує тиснути у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Завдяки зниженню інтенсивності боїв та зменшенню втрат йому вдається нарощувати армію.

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Російські окупанти намагались просуватись на декількох напрямах і навіть мали успіх в деяких районах. Проте інтенсивність боїв знизилась — через свята. Про це йдеться у зведенні DeepState, опублікованому 4 січня.

Харківська область

На Сватівському напрямі ЗС РФ продовжують атакувати село Синьківка. Протягом 3 січня успіху в цьому вони не здобули. Також була спроба наступу південніше від села Вільшани, але Сили оборони її відбили. На сході від села Терни російські окупанти намагались покращити своє тактичне положення. Аналітики передали, що бої тривають.

Як повідомляв командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, ЗС РФ щодня проводять штурми поблизу села Синьківка. Там вони хочуть створити плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ.

Синьківка та Куп'янськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

Донецька область

На Бахмутському напрямі ЗС РФ намагались просувати одразу в районі декількох населених пунктів. Тиск продовжувався в районі селища Хромове та на півдні від села Богданівка. Українські війська, зі слів аналітиків, втратили частину позицій.

Богданівка та Хромове на мапі бойових дій Фото: Deep State

Також загарбники намагались просуватись поблизу звільнених Кліщіївки та Андріївки. Наступ поблизу висот Кліщіївки був відбитий, однак окупанти змогли покращити тактичне положення поблизу залізниці в районі Андріївки.

Кліщіївка та Андріївка на мапі бойових дій Фото: Deep State

На Авдіївському напрямі ЗС РФ також мали деякі успіхи. У зведенні йдеться, що в районі селища Степове кожен день починається з ворожого штурму, і "вони стабільно отримують на горіхи". Однак поблизу села Бердичі окупантам вдалося зайняти "пару посадок" в районі залізниці.

Бердичі та Степове на мапі бойових дій Фото: Deep State

Також росіяни намагаються закріпитись у селищі Первомайське, там тривають бої. Окрім того, ЗС РФ пробують атакувати з міста Мар’їнка сусідню Георгіївку, щоб закріпитись там.

Мар'їнка та Георгіївка на мапі бойових дій

Запорізька область

На Запорізькому напрямі тривають бої на заході від села Роботине та заході, північному заході від села Вербове.

"Вдалося відбити деякі позиції біля Вербового", — проінформували аналітики.

Роботине та Вербове на мапі бойових дій Фото: Deep State

На Таврійському напрямі, як зазначено у зведенні, "важко". Однак ЗСУ вдається утримувати плацдарм та покращувати тактичне положення.

"На жаль, ворог дуже сильно взявся за переправу. Як тільки з'являється наш човен, то по ньому летить все, що завгодно", — пояснили у DeepState.

На Бердянському напрямі — без змін.

Боїв було менше через Новий рік

Аналітики додали, що зниження інтенсивності боїв пов’язане зі святами. Вони припустили, що після Різдва у Росії активні бойові дії поновляться. Ворог продовжує перекидати військову техніку на захоплені території та нарощує свою армію завдяки зменшенню втрат.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, скільки артилерійських снарядів потрібно ЗСУ для виходу до кордонів 1991 року.

Речник Сил оборони Таврійського напряму Олександр Штупун 3 січня підтверджував, що ЗСУ покращили тактичне становище в районі Вербового.