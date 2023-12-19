Ситуация сложная: ВС РФ превосходят ВСУ в технике и личном составе, — Сырский

По словам командующего Александра Сырского, россияне несут значительные потери, хотя пополняют свои ряды штурмовыми батальонами, состоящими из бывших зеков. Несмотря на ежедневные потери в личном составе и технике, оккупанты не оставляют попыток наступления.

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Продолжается наступление противника на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Особое внимание российских захватчиков уделяется Бахмутскому направлению, где они концентрируют свои силы, задействуя наиболее боеспособные десантные подразделения, морскую пехоту и специальные отряды "Шторм Z" и "Шторм V", сформированные из бывших заключенных. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По словам генерала, стратегия россиян на Бахмутском направлении — прорыв к населенному пункту Часов Яр, последующее движение на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с целью достижения границ Донецкой области.

Ситуация в районе Бахмута

На Лиманском направлении оккупационные войска активно атакуют позиции украинских сил в Макеевке и Терновом. Боевые столкновения также происходят на Северском направлении, где оккупанты используют технику для штурмов, но она постоянно подвергается уничтожению украинскими защитниками.

Ситуация в районе Северска Ситуация на Купянском направлении

Ежедневные штурмы российских войск в районе Синьковки направлены на захват этой территории, чтобы создать базу для дальнейшего наступления на город Купянск Харьковской области.

"Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения для усиления обороны и уничтожения врага. Однако наши командиры и штабы работают круглосуточно, анализируя действия противника и своих войск, принимая решения для укрепления обороны и нейтрализации вражеских сил. Мы принимаем ключевые решения относительно уничтожения противника прямо на передовой", — рассказал Сырский.

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Командующий отметил, что враг несет значительные потери, хотя пополняет свои ряды штурмовыми батальонами, состоящими из бывших заключенных. Несмотря на ежедневные потери в личном составе и технике, российские оккупанты не прекращают наступательные операции.

Потери ВС РФ

В декабре в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" враг потерял около восьми тысяч военнослужащих и более пятисот единиц военной техники, включая 67 танков, свыше ста боевых бронированных машин, 77 орудий и минометов разных калибров.

"В отличие от агрессора, украинские силы обороны пытаются достигать успеха путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. А наибольшей ценностью для нас является жизнь наших воинов. Минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций", — добавил Сырский.

Напомним, эксперт Алексей Гетьман рассказал, что российским оккупантам поставили новый "дедлайн" в захвате Купянска. ВС РФ должны захватить город до 15 марта.

Напомним также, в ОВА заявили, что в Купянске могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми. Решение принято, поскольку Купянск находится под постоянными обстрелами.