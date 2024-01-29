"Кількість вирішує": величезна кількість російських військових штурмує ліс біля Табаївки, — боєць ЗСУ

У російських джерелах повідомляють про захоплення населеного пункту в районі Куп'янська. Але в ЗСУ не підтверджують цих даних і кажуть, що бої тривають.

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Російські війська масово ведуть штурмові дії в напрямку ліску в районі Табаївки Куп'янського району Харківської області. Про це повідомив доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов у Telegram-каналі.

"Зараз п*** штурмують напрямок ліска біля Табаївки. Багато п*** п***, щоб там не говорили, а кількість вирішує", — йдеться в публікації.

Пост українського військовослужбовця

У російських джерелах було опубліковано інформацію про захоплення Табаївки на Куп'янському напрямку. Але в ЗСУ не підтверджують цих даних і кажуть, що на території населеного пункту тривають бої.

Просування ЗС РФ

Російські війська незначно просунулися на низці територій, але на цьому можливості окупаційного угруповання вичерпані, пояснили представники командування ЗСУ. Для України ж у пріоритеті збереження життів військовослужбовців, зазначив Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю.

Нагадаємо, що Україна розширила плацдарм на лівому березі Херсонщини. За словами Наталії Гуменюк, хоча у ЗС РФ позиції захищені краще і чисельна перевага, українські військові просуваються вперед.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що на війні в Україні дедалі більше і більше загиблих. Під час візиту в Ужгород він висловився про те, що людські життя можна врятувати тільки за допомогою миру.