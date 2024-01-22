ВСУ отошли из Крохмального: как это повлияет на ситуацию на Купянском направлении (видео)

Враг уже на 70-75% показал свои возможности на Купянском направлении, поэтому вряд ли стоит ожидать от него чего-то большего, считает эксперт.

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Силы обороны отошли от села Крохмальное на Купянском направлении. Об обвале фронта из-за этого сейчас речь не идет. Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

По его мнению, враг не сможет развить оперативно-стратегический успех.

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"С одной стороны, российские войска подошли к дороге (автодорога Н26 — 24 Канал), а с другой — Силы обороны контролируют ситуацию. Речь не идет об обвале линии фронта — худшее, что могло произойти в этой ситуации", — считает Мусиенко.

Он отметил, что продвижение россиян на этом участке фронта было прогнозируемым, учитывая их активизацию на Харьковщине и большие человеческие ресурсы.

Также Александр Мусиенко считает, что оккупанты на Купянском направлении уже на 70-75% показали свои возможности, поэтому ждать здесь чего-то большего не стоит.

"Вот Крохмальное, где-то еще продвинутся, на окраине какого-то села, возможно, еще какое-то село возьмут — на этом зимняя наступательная кампания здесь закончится, — сказал Мусиенко.

По его словам, украинские военные мощно укрепились на Харьковщине, поэтому российские оккупанты не смогут развить успех.

Напомним, что по словам бойцов 30 ОМБр, во время наступательных действий российские военные используют пехоту, боевую технику, авиацию, артиллерию и наносят ракетные удары.

12 января аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что ВС РФ приостановили наступление и перешли в оборону на Купянском направлении. По его словам, противник прекратил масштабные атаки бронетехникой на поселок Синьковка с конца декабря 2023 года.