ВС РФ для наступления ударили 54 дронами-камикадзе на Лимано-Купянском направлении, — ВСУ

В ВСУ говорят, что использование такого количества ударных дронов не свойственно на этом участке фронта. Это свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к наступлению.

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Российские оккупанты увеличили использование ударных дронов для поддержки наступательных действий. За прошедшие сутки они ударили более полусотней дронов-камикадзе по позициям Сил обороны на Лимано-Купянском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он сообщил, что российские оккупанты активно наступают в зоне ответственности ОСУВ "Хортица". За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны отбили 27 вражеских атак. Также ВС РФ нанесли авиаудары по украинским позициям и атаковали 54 ударными дронами-камикадзе.

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"Это количество дронов-камикадзе является достаточно не свойственным для этого участка фронта. Ранее здесь было применение до 30 дронов. Видим, все же, что для поддержки своих наступательных действий эти боеприпасы активно начали применять россияне", — пояснил Фитьо.

Кроме этого оккупанты нанесли 128 артиллерийских и минометных обстрелов по украинским позициям. В свою очередь Силы обороны уничтожили 196 оккупантов и 79 единиц военной техники, среди которой 6 танков, 10 БМП, МТ-ЛБ и 2 БТР.

Напомним, что 11 января Владимир Фитьо проинформировал, что на Лиманском направлении количество вражеских атак возвращается к тому уровню, который был до ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что 9 января начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что противник не имеет успеха на Купянском направлении. По его словам, тревожных "звоночков" для Харькова нет.