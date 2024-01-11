Снова активизировались в Харьковской области: в ВСУ рассказали о наступлении ВС РФ (видео)

На Лиманском направлении количество вражеских атак возвращается к тому уровню, который был до ухудшения погодных условий, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Вооруженные силы Российской Федерации атакуют вблизи Синьковки в Харьковской области. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время телемарафона.

"Да, вблизи населенного пункта Синьковка, где продолжаются бои, где вчера наши защитники отбили 5 атак", — сказал Владимир Фитьо.

Он отметил, что враг наступает одной и той же дорогой с помощью танков, БМП, пехоты, однако украинские бойцы уничтожают оккупантов. В частности, на этом направлении возникла "стоянка" сожженной вражеской техники, поэтому ВСУ в дальнейшем будут наблюдать, будет ли противник продолжать наступать.

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"С точки зрения военной зная, что тебя там уничтожат и пускать людей в эту атаку... Видимо, для российского командования привычно так делать. В принципе пусть эту тенденцию продолжают", — рассказал он.

Украинские военные отбили шесть российских атак возле Тернов и Веселого на Лиманском направлении. Также россияне нанесли четыре авиаудара, применили 16 дронов-камикадзе, 475 артобстрелов. Зато ВСУ ликвидировали 141 солдата РФ и нескольких пленили. Кроме этого, было уничтожено 50 единиц военной техники, а именно 4 танка, 4 БМП, 3 БТР.

По словам Владимира Фитьо, эта уничтоженная техника может свидетельствовать о том, что противник снова активизировался, а количество атак возвращается к тому уровню, который был до похолодания. Однако враг не достиг каких-то успехов на этом направлении.

"Поэтому наши защитники находятся в активной обороне, что дает им переходить как к атакующим действиям, так и улучшать свое тактическое положение", — подчеркнул он.

Отдельные он рассказал, что ВПК России продолжает работать, у противника есть большое количество техники, которая находится на хранении. Кроме этого, россияне берегут технику в отличие от человеческого ресурса.

Напомним, 9 января начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что противник не имеет успеха на Купянском направлении. По его словам, тревожных "звоночков" для Харькова нет.

В тот же день председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что над удержанием и повышением обороноспособности региона работа ежедневно продолжается. Он отметил, что в течение недели было зафиксировано уничтожение штурмов врага на Купянском направлении.