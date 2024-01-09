Тревожных "звоночков" для харьковчан нет: в ВСУ о ситуации на Купянском направлении

ВСУ находятся в активной обороне и пытаются при лучшей возможности улучшить свое тактическое положение и переходят к атакующим действиям, говорят в пресс-службе Сухопутных войск.

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На Купянском направлении российские оккупанты сейчас не имеют успехов, поэтому пока переживать жителям Харькова рано. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Видим, что успехов на Купянском направлении враг каких-то важных не имеет. Наши защитники находятся в активной обороне, пытаются при лучшей возможности улучшить свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям. Поэтому харьковчанам пока можно быть спокойными. Сейчас каких-то тревожных "звоночков" для харьковчан нет", — сказал Фитьо.

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Он призвал использовать официальную информацию из официальных источников и подчеркнул, что ситуация на Купянском направлении контролируемая, а количество вражеских войск, которые атакуют здесь с октября 2023 года, не меняется.

"Сейчас мы видим, что на всей полосе ответственности ОСУВ "Хортица" враг пытается нащупать слабинку в обороне. И акцент смещается. Как, например, с Бахмута может сместиться на Купянск, с Купянска на Бахмут. Все направления для противника важны", — подчеркнул Фитьо.

Напомним, что 9 января военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что на территории Белгородской области РФ сейчас находится около 12 тысяч солдат РФ. Этого недостаточно для наступления на Харьков.

Ранее сообщалось, что российские войска планируют концентрировать силы для продвижения на Купянском направлении.