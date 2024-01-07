Второе наступление ВС РФ на Харьков: эксперт рассказал, есть ли такая угроза (видео)

Одно из западных изданий опубликовало статью, в которой утверждалось, что РФ якобы планирует начать новое наступление на Харьков в середине января. Однако аналитик Александр Мусиенко предположил, что журналисты могут не разделять Купянское, Слобожанское и Харьковское направления.

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Российские войска планируют концентрировать силы для продвижения на Купянском направлении. Сил для второго наступления на Харьков у них нет. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Мы-Украина".

На днях в британской газете The Telegraph написали статью, в которой заявили, что РФ якобы готовит силы для нового наступления на Харьков. В Харьковской ОГА заявили, что они пока не наблюдают накопления войск. Однако в украинской разведке отмечают, что ВС РФ накапливают силы на Купянском направлении.

Александр Мусиенко пояснил, что на Западе могут не разделять Купянское, Харьков и Слобожанское направления.

"Есть Слобожанское направление, есть направление Харьков и есть Купянское направление. На Купянском направлении фиксируется увеличение количества российских военных и их подготовка к продвижению на севере области (возле реки) Оскол в двух местах. Второе направление — это Синьковка", — пояснил Мусиенко.

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Он добавил, что непосредственно для Харькова пока нет угрозы сухопутного наступления российских войск. Однако пока идет война, риск есть всегда, как минимум в плане обстрелов.

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Напомним, 5 января СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января.

6 января в ISW оценили шансы России активизировать наступление на Купянском направлении.