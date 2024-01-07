Другий наступ ЗС РФ на Харків: експерт розповів, чи є така загроза (відео)

Одне із західних видань опублікувало статтю, в якому стверджувалось, що РФ нібито планує почати новий наступ на Харків в середині січня. Проте аналітик Олександр Мусієнко припустив, що журналісти можуть не розділяти Купʼянський, Слобожанський та Харківський напрямки.

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Російські війська планують концентрувати сили для просування на Купʼянському напрямку. Сил для другого наступу на Харків у них немає. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі "Ми-Україна".

Днями в британській газеті The Telegraph написали статтю, в якій заявили, що РФ нібито готує сили для нового наступу на Харків. В Харківській ОВА заявили, що вони наразі не спостерігають накопичення військ. Проте в українській розвідці відзначають, що ЗС РФ накопичують сили на Купʼянському напрямку.

Олександр Мусієнко пояснив, що на Заході можуть не розділяти Купʼянський, Харків та Слобожанський напрямки.

"Є Слобожанський напрямок, є напрямок Харків і є Купʼянський напрямок. На Купʼянському напрямку фіксується збільшення кількості російських військових і їхня підготовка до просування на півночі області (біля річки) Оскіл у двох місцях. Другий напрямок — це Синьківка", — пояснив Мусієнко.

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Він додав, що безпосередньо для Харкова наразі немає загрози сухопутного наступу російських військ. Проте поки триває війна, ризик є завжди, як мінімум в плані обстрілів.

Відео з таймкодом

Нагадаємо, 5 січня ЗМІ писали, що ЗС РФ можуть розпочати новий наступ під Харковом в середині січня.

6 січня в ISW оцінили шанси Росії активізувати наступ на Купʼянському напрямку.