ЗС РФ готуються розпочати новий наступ під Харковом: The Telegraph назвав "можливу дату"

Джерело, близьке до ЗСУ зазначає, що цілями ударів ЗС РФ по Харкову були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що "розглядається як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями".

Related video

Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки окупанти посилили бомбардування міста та області. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

РФ готує широкомасштабний наступ найближчими тижнями

За словами місцевих чиновників, у четвер, 4 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову та 15 навколишнім населеним пунктам. Для цього ЗС РФ застосували ракети, артилерію та міномети.

Джерело, близьке до Збройних сил України зазначає, що цілями окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається "як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями".

У виданні додають, що Київ не оприлюднив подробиць атак, але у середу ввечері джерело повідомило, що "цілий день військові об’єкти в регіоні обстрілювалися перед нападом".

Назвали можливу дату початку наступу

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські окупанти можуть планувати посилити повітряні атаки цими вихідними.

Джерело додало, що сухопутний наступ може розпочатися незабаром після цього, можлива дата його початку — 15 січня.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу військове командування офіційно не коментувало інформацію британських журналістів про те, що ЗС РФ можуть 15 січня розпочати масштабний наступ на Харківщині.

ЗС РФ намагаються наступати на міста Кремінна та Лиман

Журналісти наголошують, що і російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює села Куп’янськ, Сватове та Кремінна, неподалік від кордону Харківської області.

У виданні повідомляють, що Москва зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною міста Кремінна та Лиман, які були окуповані російськими військами, поки Київ не розпочав контрнаступ у вересні 2022 року.

Західні аналітики кажуть, що на лінії фронту мало що змінилося, оскільки ЗС РФ проводили нерегулярні атаки.

Російські військові активізувалися в напрямку Лиману

У четвер, 4 січня, в Генштабі ЗСУ заявили, що українські сили відбили три російські атаки в напрямку Куп'янська.

"На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів", — додали у повідомленні.

Однак командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський попередив, що російські війська завдають запланованих бомбових ударів, перегруповуючи їх для наступного штурму Лимана.

"Біля населеного пункту Синьківка тривають щоденні штурми російських військ для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ", — додав він.

Генерал-полковник Сирський сказав, що Москва переправила більше бронетехніки та артилерії для підтримки спроб просування піхотних груп, які в основному складаються з військових підрозділів "Шторм Z".

Журналісти зазначають, що українські чиновники витратили місяці на підготовку наступу в напрямку Куп'янська, де залишилася лише частина його населення.

Військові командири на північному сході України назвали цей район одним із "найгарячіших", навіть коли ЗСУ намагалися здійснити літній контрнаступ на півдні.

У медіа наголошують, що місто, якщо його захоплять ЗС РФ, могло б стати важливим матеріально-технічним плацдармом для наступальних поштовхів далі на південь чи захід.

Ракетні атаки на Харків

Тим часом Москва все частіше націлюється на центр Харкова, місто, яке їй не вдалося окупувати на початку свого вторгнення в лютому 2022 року.

Друге за величиною місто України зазнає майже щоденних ракетних атак, серед цілей яких є житлові будинки та п’ятизірковий готель.

Один із жителів міста, яке знаходиться поблизу російського кордону, розповів, що з початком 2024-го року посилилися російські обстріли.

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у ніч на четвер, 4 січня, Російська Федерація запустила дві ракети С-300 по цивільних цілях.

Напередодні російські війська завдали ракетного удару по Харкову ракетами "Іскандер", у результаті чого загинули двоє людей, ще понад 60 отримали поранення.

Однак, як уточнюють у іноземному ЗМІ, ракети класу "земля-повітря" були перепрограмовані на наземні удари, і через швидкість, з якою снаряди летять на короткі відстані, їх практично неможливо перехопити.

"Противник використовує хаотичні обстріли, щоб підтримувати напругу і фактично тероризувати наше місцеве населення", — написав Синєгубов в Telegram.

Росія хоче придбати ракетні системи в Ірану

Крім того, у четвер увечері Білий дім попередив, що російські переговори про купівлю ракет далекого радіусу дії в Ірану "активно просуваються".

Оприлюднивши дані розвідки США, координатор національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія "має намір придбати ракетні системи в Ірану".

Кірбі знову закликав Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів, щоб дозволити Силам оборони протистояти нападам РФ за допомогою зброї, що постачається з-за кордону.

"Українці заслуговують знати, що американський народ у цьому уряді й надалі підтримуватиме їх, тому дуже важливо, щоб Конгрес надав Україні те, що їм потрібно для захисту", — сказав він.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що увечері 3 січня ЗС РФ запустили ракети С-300 по Харкову. Ворог здійснив два удари і пошкодив об'єкти у центральних районах населеного пункту. Пошкоджено виключно цивільні будівлі.