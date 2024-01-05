Наступ ЗС РФ на Харків: Коваленко розповів про технічне забезпечення ворога

Вздовж східного кордону Росія сконцентрувала угрупування військ "Брянск", "Белгород" та "Курск", сумарна кількість особового складу складає понад 27 тисяч, розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що загроза вторгнення з боку Збройних сил Російської Федерації існує не лише для Харківської області, але й для всіх регіонів, що межують з Росією та Білоруссю. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Загроза ця може бути як максимальною, так і помірною або мінімальною", — сказав Олександр Коваленко.

Рівень загрози для Харкова та області

Він зазначив, що вздовж східного кордону зосереджено угрупування військ — "Брянск", "Белгород" та "Курск". Сумарна кількість особового складу — понад 27 тисяч. Коваленко наголосив, що найважливіше угрупування "Белгород", яке за ідеєю повинно становити "екстремальну" загрозу для Харкова. До його складу входить 11,5 тисяч військових РФ, близько 80 танків, 150 ББМ, понад 300 одиниць ствольної артилерії та близько 30 РСЗВ.

"І ось цим усім РОВ (російські окупаційні війська, — ред.), за версією The Telegraph, які посилаються на якісь анонімні, але дуже надійні джерела, намагатимуться захопити Харків і область? Авдіївку вже три місяці як не може оточити та окупувати угруповання в 45 тисяч, а тут мова про 11,5 тисяч, місто мільйонник, оточене лініями оборони та кордонами", — зауважив він.

Військово-політичний оглядач наголосив, що можлива загроза диверсійних дій, обстрілів, проте загроза повторного вторгнення — мінімальна. Він вважає, що угрупування "Белгород" потрібно збільшити щонайменше до 60 тисяч осіб, аби становити загрозу для Харкова, проте непомітно та швидко зробити це нереально.

З його слів, серед місцевого населення Бєлгорода та області шириться паніка через високоефективні удари ЗСУ. Він вважає, що російські спецслужби здійснили злив "хайпової інформації" західним ЗМІ, нібито РФ знову готується до вторгнення в Харківську область.

"Це створює відповідний психологічний ефект, мовляв, якби по Бєлгородській області нічого не прилітало, то й повторне вторгнення в Харківську область не розглядалося б! Класичне ІПСО, злите через західне ЗМІ", — розповів він.

Коваленко переконаний, що така інформація покликана посіяти паніку серед українців та партнерів, які "стривожаться" появою фронту ще в одній області" та в результаті б давили на Київ, щоб не відбувалось ударів по території РФ.

РФ може готувати широкомасштабний наступ: що відомо

4 січня журналісти The Telegraph повідомили з посиланням на джерело, близьке до Сил оборони України, що ворог може нібито готуватися до "широкомасштабного наступу найближчими тижнями" на Харківську область. За даними ЗМІ, сухопутний наступ нібито може розпочатися 15 січня.

5 січня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в регіоні не фіксують скупчення російських військ, також не змінилася ситуація на кордоні. Крім цього, він наголосив, що об'єктивних причин прогнозувати наступ ворога наразі немає, проте ситуація може змінюватися щохвилини.

Того ж дня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Черняк заявив, що в розвідки немає інформації, яка могла б підтвердити достовірність західних даних щодо наступу ЗС РФ. З його слів, окупанти здійснюють певне накопичення сил на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, 5 січня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Російська Федерація обстріляла Харків ракетами не власного виробництва 2 січня. Він розповів, що наразі фахівці намагаються встановити країну-виробника, оскільки маркування було стерте.