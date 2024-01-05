Наступ на Харківську область: експерти оцінили рівень загрози наступу на Харків у січні

Анонімні джерела британських журналістів стверджують, що до 7 січня посиляться обстріли, а через тиждень ЗС РФ підуть в атаку на Харківську область. Офіційні особи спростовують наявність ударного угруповання окупантів на кордоні. Фокус з'ясував, чи з'явилася нова загроза нападу, чи авторитетне видання зробило вкидання.

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Війська РФ можуть відновити наступ під Харковом, тому останнім часом посилилися бомбардування північно-східного регіону. Нову атаку на Куп'янськ і околиці, можливо, заплановано на 15 січня, пише британська газета The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до збройних сил України.

Автори статті вказують, що масовані ракетні, артилерійські та мінометні удари по Харкову та області розглядають як підготовку до великомасштабного наступу найближчими тижнями.

"Протягом дня [3 січня] велися обстріли військових об'єктів по всьому регіону", — сказав співрозмовник.

Журналісти The Telegraph спілкувалися з представниками військової розвідки, які розповіли їм, що російські війська можуть посилити повітряні атаки 6 і 7 січня. А наземний наступ нібито розпочнеться через тиждень, додало джерело.

Наступ на Харківську область: військове керівництво України заспокоює

Офіційні структури спростовують дані The Telegraph. Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив Фокусу, що дані про концентрацію ударних груп і збільшення кількості окупаційного контингенту на кордоні з Харківською областю відсутні.

Генштаб ЗСУ спостерігає військову присутність Росії в прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках. Ворожі підрозділи ведуть активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання сил ЗСУ на загрозливі напрямки. Збільшується також щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону з Бєлгородською областю, додали військові.

Станом на 5 січня в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп'янському напрямку відбили чотири атаки окупантів біля села Синьківка та на схід від Петропавлівки Харківської області.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також говорить про відсутність концентрації військових підрозділів РФ на кордоні. Липці та сусідні села зазнають безпрецедентних масованих ударів, за останні два дні війська Росії випустили по цих населених пунктах десятки ракет С-300.

"Щоб говорити про наступ або плани ворога, він повинен сконцентрувати свої військові підрозділи, поки що такої концентрації немає. Ситуація може змінюватися щохвилини, ми уважно стежимо за цим. Ворог від своїх намірів щодо можливого захоплення територій, які він втратив восени 2022 року, а також міста Харкова, не відмовився", — попередив чиновник.

Мінімум 60 тисяч військових: скільки сил треба РФ для прориву кордону?

Військового вторгнення рівня 24 лютого 2022 року немає, але загрози диверсійних дій та обстрілів були, є і будуть. Росія вздовж кордону з Україною тримає угруповання прикриття кордонів, його загальна чисельність — трохи більше ніж 27 000 осіб, каже координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Військовий контингент розмістили в Брянській, Курській і Бєлгородській областях. Група військ у Бєлгороді, яка мала діяти в початковій фазі вторгнення, налічує до 11 500 особового складу, 80 танків і близько 150 бронемашин.

"Такою масою наступати на місто-мільйонник — м'яко кажучи самогубство", — каже експерт Фокусу.

Зазначена кількість військових не зможе навіть пройти лінії оборони в Харківській області поруч із Бєлгородською. Єдине, що командування РФ може продовжувати накопичення сил і засобів, але для нового прориву їм треба зібрати мінімум 60 тисяч особового складу. Концентрація такої кількості військ не пройде непомітно для ЗСУ.

"Загроза вторгнення РФ у прикордонні області буде до закінчення війни. Завжди є кілька рівнів загрози, для Харківської області я оцінюю його як мінімальний", — підкреслює фахівець.

Коваленко припустив, що джерелами даних про можливий наступ для газети The Telegraph були працівники російських спецслужб, які злили журналістам "страшилки". Вкидання потрібне для залякування міжнародної спільноти та України на тлі успішного знищення Силами оборони України військових об'єктів ЗС РФ у Білгородській області.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії нещодавно заявило про широкомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію ЗС РФ у районі Куп'янська Харківської області. Серйозні бої тривають і біля Авдіївки.

Фокус 3 січня писав про обстріл Харкова ракетами С-300, цього дня росіяни вдарили по центру міста. А під час удару по місту 2 січня була поранена заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Пізніше стало відомо, що вона померла в лікарні Харкова.