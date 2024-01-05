ЗС РФ просунулися на різних ділянках фронту: у Британії розповіли, які території захопив ворог

Українські військові зберігають стабільну лінію фронту на півночі Донецької області, хоча ЗС РФ здійснюють невеликі атаки біля Бахмута, розповіли в британській розвідці.

Related video

На лінію фронту протягом тижня наземні бої характеризуються статичною лінією фронту або поступовим та локальним просуванням Збройних сил Російської Федерації в певних місцях. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Протягом останнього тижня наземні бої продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим локальним просуванням росіян у ключових секторах", — йдеться у повідомленні.

Важливо

ЗС РФ просунулися поблизу Авдіївки: аналітики ISW оцінили ситуацію в місті

В оборонному відомстві Британії зазначили, що в районі Куп'янська Харківської області російські військові продовжують вести широкомасштабну, проте безрезультативну наступальну операцію. Тоді як на півночі Донецької області українські сили зберігають стабільну лінію фронту попри невеликі російські атаки біля Бахмута. Біля Авдіївки продовжують тривати серйозні бої, проте російські військові закріпили здобутки біля Мар'їнки наприкінці грудня 2023 року, в результаті чого змогли просунутися до західної околиці міста після дев'яти років бойових дій у цьому районі.

У британській розвідці додали, що на півдні України російські повітряно-десантні війська могли досягти мінімальних успіхів у повторній спробі вибити український плацдарм в районі села Кринки на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, 4 січня британське видання The Telegraph повідомило про те, що Україна готується до російського наступу біля Харкова. 4 січня ЗС РФ атакували Харків, цілями ворога були цивільні будівлі та військові позиції, що може розглядатися "як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями".

4 січня командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін розповів, що російські військові підтягують підрозділи до Іванівського Донецької області. З його слів, за останній тиждень противник не мав успіху на цьому напрямку.