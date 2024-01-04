ЗС РФ підтягнули свіжі резерви в район Бахмута: полковник розповів про ситуацію на фронті

Бахмут є однією з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення. Ворог збільшив застосування артилерії та ударних дронів, розповів командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ Сергій Сідорін.

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Збройні сили Російської Федерації підтягують свіжі підрозділи в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Про це повідомив командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін в ефірі "Еспресо".

Він зазначив, що Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення. Зокрема, гарячим є напрямок населеного пункту Богданівка, де окупанти підійшли до околиць та закріпилися. Проте саме селище перебуває під контролем ЗСУ.

"Також противник підтягнув свіжі підрозділи, намагаючись просунутися до населеного пункту Іванівське вздовж траси. Але за останній тиждень ворог не мав успіху на даному напрямку", — сказав Сергій Сідорін.

Крім цього, росіяни не мали успіху на напрямку Кліщіївка та Андріївка. Зокрема, протягом тижня лінія фронту залишається на місці. Противник намагається проводити штурмові дії з району Курдюмівки в північному напрямку, аби витіснити українські підрозділи за залізницю, проте успіху не мав. Зі слів Сідоріна, окупанти зазнали втрат та чекаю нові підрозділи.

На Бахмутському напрямку зменшилася активність ворожої авіації, проте збільшилося застосування російської артилерії та ударних дронів. Сергій Сідорін вважає, що це пов'язано з тим, що наступальні дії зменшили свою активність, а ворог зазнав втрат та чекає на нові підрозділи. Проте російські військові активно застосовують артилерію, аби не дати українцям провести інженерне обладнання позицій та порушити логістику ЗСУ.

Полковник додав, що росіяни мають перевагу у FPV-дронах, вони централізовано отримують БПЛА, не економлять їх, зокрема запускають вдень та вночі. Ворог стягнув великі сили, не рахується з втратами, застосуванням артилерії, кількістю боєприпасів та дронів.

Нагадаємо, 4 січня командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що ворогу важливо повернути втрачені позиції та зайняти необхідний плацдарм для штурму міста Часовий Яр.

Того ж дня аналітики DeepState розповіли, що на Бахмутському напрямку противник намагається просунутися одразу біля декількох населених пунктів.