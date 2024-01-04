РФ намагатиметься повернути втрачені біля Бахмута позиції, — командир роти ударних БпЛА

Зараз ЗС РФ намагаються нарощувати свої сили біля Часового Яру. Однак Силам оборони поки що вдалося стабілізувати ситуацію.

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На Бахмутському напрямку ЗС РФ намагатимуть відбити в них Силами оборони позиції. Про це "Еспресо" сказав Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"На Бахмутському напрямку ворогу важливо повернути всі втрачені позиції, які були відбиті Силами оборони України, та зайняти необхідний плацдарм для штурму Часового Яру. Також окупанти мають намір розвивати успіх у напрямку Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська", — повідомив Федоренко.

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ЗСУ втратили позиції під Бахмутом, РФ готує плацдарм для штурму Куп'янська, — DeepState (карти)

Він зазначив, що для РФ план залишається незмінним — окупанти хочуть повністю захопити Луганську й Донецьку області, а також поновити своє положення в Харківській області. Зараз ЗС РФ намагаються нарощувати свої сили біля Часового Яру. Однак Силам оборони поки що вдалося стабілізувати ситуацію.

"Подібна ситуація в нас була навесні 2023 року. Саме тоді ми билися за дорогу між Часовим Яром і Бахмутом. Нам удалося зупинити ворога, як наслідок — відкинути його суттєво на 1,5-2 км залежно від напрямку", — повідомив Федоренко.

Юрій Федоренко — командир роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр

На думку Федоренка, Силам оборони вдасться покращити своє положення та відкинути противника від дороги, позицій, які він зараз займає.

Нагадаємо, що 4 січня боєць Сил оборони розповів, що командири підрозділів Сил оборони їх шкодують, коли мають брак кадрів. Як тільки підрозділ сформований, одразу кидають на безглузді штурми.

4 січня Фокус писав, що ЗСУ застосовують польські САУ Krab із індійськими боєприпасами. САУ Krab стали одним з ключових озброєнь завдяки здатності вести вогонь боєприпасами різних типів.