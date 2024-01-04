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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ будет пытаться вернуть утраченные возле Бахмута позиции, — командир роты ударных БпЛА

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Сейчас ВС РФ пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра. Однако, Силам обороны пока удалось стабилизировать ситуацию.

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На Бахмутском направлении ВС РФ будут пытаться отбить у них Силами обороны позиции. Об этом "Еспресо" сказал Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"На Бахмутском направлении врагу важно вернуть все утраченные позиции, которые были отбиты Силами обороны Украины и занять необходимый плацдарм для штурма Часового Яра. Также оккупанты намерены развивать успех в направлении Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска", — сообщил Федоренко.

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Он отметил, что для РФ план остается неизменным — оккупанты хотят полностью захватить Луганскую и Донецкую области, а также восстановить свое положение в Харьковской области. Сейчас ВС РФ пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра. Однако, Силам обороны пока что удалось стабилизировать ситуацию.

"Подобная ситуация у нас была весной 2023 года. Именно тогда мы сражались за дорогу между Часов Яром и Бахмутом. Нам удалось остановить врага, как следствие отбросить его существенно на 1,5-2 км в зависимости от направления", — сообщил Федоренко.

Юрий Федоренко — командир роты ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр Fullscreen
Юрий Федоренко — командир роты ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр

По мнению Федоренко, Силам обороны удастся улучшить свое положение и отбросить противника от дороги, позиций, которые он сейчас занимает.

Напомним, что 4 января боец Сил обороны рассказал, что командиры подразделений Сил обороны их жалеют, когда имеют нехватку кадров. Как только подразделение сформировано, сразу бросают на бессмысленные штурмы.

4 января Фокус писал, что ВСУ применяют польские САУ Krab с индийскими боеприпасами. САУ Krab стали одним из ключевых вооружений благодаря способности вести огонь боеприпасами разных типов.