ВСУ применяют польские САУ Krab c индийскими боеприпасами: как они попали в Украину (видео)

По мнению польских военных обозревателей, САУ Krab стали одним ключевых вооружение благодаря способности вести огонь боеприпасами разных типов.

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Польские самоходные гаубицы Krab считаются универсальными, способными стрелять различными боеприпасами разных типов и производителей. Среди недавно проверенных боеприпасов, используемых с "Крабом", теперь присутствуют и индийские снаряды, применяемые украинскими артиллеристами на переданных Польшей САУ. Об этом 4 января пишет польское издание Defence 24.

Как отмечают обозреватели, САУ Krab стали ключевым оружием в украинских вооруженных силах по нескольким причинам, включая возможность использования различных боеприпасов.

Ранее записи демонстрировали стрельбу украинских "Крабов" с использованием артиллерийских снарядов M107, списанных более 30 лет назад и переданных с итальянских складов.

Каким образом индийские артиллерийские снаряды попали в Украину

По мнению обозревателей издания, скорее всего, индийские снаряды попали в Украину через закупки стран-союзников, возможно, не напрямую, от индийской промышленности или армии. Интересно, что в прошлом году украинцы получили партию артиллерийских боеприпасов из Пакистана, страны-конкурента Индии в регионе. Несмотря на потенциал промышленности обеих стран, качество пакистанских боеприпасов, вероятно, не соответствует западному стандарту.

Что известно о САУ Krab

Krab — польская гусеничная артиллерийская система, заменившая постсоветскую 2S1 Goździk в 2001 году. Основное вооружение — 155-мм пушка-гаубица L/52 с боезапасом 40 снарядов, способная поражать цели на расстоянии более 40 км.

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"Много уничтоженных целей": как польские Krab ликвидируют российскую технику (видео)

В настоящее время Krab используется только в польской и украинской армиях.

САУ Krab Фото: Открытые источники

Напомним, 7 сентября 2023 года СМИ писали, что Польша инвестирует 200 млн долларов для расширения производства САУ Krab.

Ране, 24 июля в ВСУ показали, как Krab разбили штурмовую группу российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области.