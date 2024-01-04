"Только рота комплектуется, бросают в бессмысленные штурмы": боец о печальном "тренде" в ВСУ

После штурмов снова появляются те же проблемы — остатки остаются держать позиции и снова не хватает людей, рассказывает украинский снайпер одного из спецподразделений.

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Командиры подразделений Сил обороны жалеют бойцов, когда имеют недостаток кадров. Как только подразделение сформировано, сразу бросают на бессмысленные штурмы. Об этом сообщили в телеграмм-канале, который ведет украинский снайпер. Об этом сообщили в телеграм-канале, который ведет украинский снайпер по имени Серафим, "Разведка Ноем".

"Давно заметили в смежных подразделениях печальный тренд. Всегда у них мало людей, постоянный недобор. 20 человек роты пытаются закрыть 2 ВОПа, бедный ротный в аху*, не знает, что делать, бойцы болеют, "трехсотятся", заменить некем, на позициях не хватает людей. Но, как только рота комплектуется, все — п**да. Сразу формируется штурмовой отряд, все идут штурмовать не перспективную посадку, потому что надо победа. Начинается 200, 300 и 500", — пишет он.

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Боец отмечает, что после этого снова появляются те же проблемы — остатки остаются держать позиции и снова недобор и снова не хватает людей.

"И это же вся система такая, не единичные случаи. Героизм, героизм, вот ребята герои, ребята титаны. Если бы более адекватно относились к сохранению личного состава, то тот сверхчеловеческий героизм и не нужен был", — рассказывает Серафим.

Он не удивляется, почему украинцы не хотят воевать, потому что платят за каждую посадку и каждый штурм жизнью и считает, что эту проблему в армии надо решать и работать над обеспечением военных потребностей.

Напомним, что 4 января в Combat footage UA сообщили, что в районе Кременной оккупанты попали в свой танк и выдали его за уничтоженный танк ВСУ.

4 января Фокус писал, что в Украине думают предоставить бронь тем, кто платит высокие налоги. Среди вариантов установить порог НДФЛ, размера оклада или ЕСВ.