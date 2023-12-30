ЗСУ мають успіхи біля Бахмута: які території вдалося повернути (карта)

Позиційні бої між українськими та російськими військовими тривали в районі Богданівки, Хромового та Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили України просунулися в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті за 29 грудня.

"Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Бахмута", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 27 грудня українські військові просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів від Бахмута. Проте 28 грудня російський військкор повідомив, що росіяни незначно просунулися на південь від Спірного. З його слів, "туман війни" затьмарює ситуацію біля Сіверська, проте немає жодних ознак великих наступальних операцій обох зі сторін на цьому напрямку.

Аналітики зазначили, що геолокаційні кадри підтверджують, що російські військові раніше просунулися поблизу Бахмута, тоді як 29 грудня в цьому районі ЗСУ та ЗС РФ продовжували позиційні бої. Знімки від 8 грудня вказують на те, що раніше російські окупанти просунулися на схід від Григорівки, що за 9 кілометрів від Бахмута.

29 грудня російські військкори наголосили, що армія РФ просунулися поблизу Богданівки та Андріївки. Також за даними української та російської сторін, позиційні бої тривали в районі Богданівки, Хромового та Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 28 грудня повідомили, що російські військові незначно просунулися біля Спірного та атакували біля Веселого, проте безуспішно. Зі слів керівника пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, під Бахмутом знизилася інтенсивність боїв.

22 грудня заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко заявив, що на фронті спостерігається брак якісного особового складу. Він зазначив, що це питання стоїть гостріше, ніж проблема з боєприпасами.