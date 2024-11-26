Окупанти в Маріуполі відключають тепло та світло, щоб "націоналізувати" житло українців, — ЦНС

Окупантів не зупиняє те, що у багатоповерхівках живуть люди. Також відомі випадки, коли житло українців віддають гастарбайтерам із Середньої Азії.

Окупаційна влада Маріуполя відрізає житлові будинки від теплопостачання та електроенергії, щоб визнати ці помешкання аварійними та "націоналізувати". Про це повідомив Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Маріуполі з настанням опалювального сезону місцеві колаборанти відрізають від електро- та тепломереж, водопостачання цілі будинки під приводом того що житло в аварійному стані", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначили, що окупантів не зупиняє те, що у багатоповерхівках живуть люди.

Зокрема, так вчинили з мешканцями будинку за адресою вул. Межева, 26.

"У подальшому, за відпрацьованою схемою, нерухомість "націоналізують" або визнають аварійною, людей виселяють, зносять і на цьому місці будують щось для своїх потреб", — пояснили в ЦНС.

Там підкреслили, що забезпечити альтернативним житлом людей в окупації ніхто не поспішає.

Крім того, представникам Центру Нацспротиву відомі випадки, коли новозбудоване житло у тимчасово окупованому Маріуполі віддають гастарбайтерам із Середньої Азії.

"Через злочинний апетит до чужої нерухомості, росіяни почали позбавляти елементарних умов для життя українців, тільки б привласнити собі помешкання", — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, 14 листопада мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що 30% маріупольців повернулися в окуповане місто.

6 листопада Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти перероблять у місті храм, який увійшов до Книги рекордів України.