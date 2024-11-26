Оккупанты в Мариуполе отключают тепло и свет, чтобы "национализировать" жилье украинцев, — ЦНС

Оккупантов не останавливает то, что в многоэтажках живут люди. Также известны случаи, когда жилье украинцев отдают гастарбайтерам из Средней Азии.

Оккупационные власти Мариуполя отрезают жилые дома от теплоснабжения и электроэнергии, чтобы признать эти помещения аварийными и "национализировать". Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Во временно оккупированном Мариуполе с наступлением отопительного сезона местные коллаборационисты отрезают от электро- и теплосетей, водоснабжения целые дома под предлогом того, что жилье в аварийном состоянии", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что оккупантов не останавливает то, что в многоэтажках живут люди.

В частности, так поступили с жителями дома по адресу ул. Межевая, 26.

"В дальнейшем, по отработанной схеме, недвижимость "национализируют" или признают аварийной, людей выселяют, сносят и на этом месте строят что-то для своих нужд", — пояснили в ЦНС.

Там подчеркнули, что обеспечить альтернативным жильем людей в оккупации никто не спешит.

Кроме того, представителям Центра Нацсопротивления известны случаи, когда новое жилье во временно оккупированном Мариуполе отдают гастарбайтерам из Средней Азии.

"Из-за преступного аппетита к чужой недвижимости, россияне начали лишать элементарных условий для жизни украинцев, только бы присвоить себе жилье", — отметили в ЦНС.

Напомним, 14 ноября мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 30% мариупольцев вернулись в оккупированный город.

6 ноября Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты переделают в городе храм, который вошел в Книгу рекордов Украины.