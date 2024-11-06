В Мариуполе оккупанты переделают храм, который вошел в Книгу рекордов Украины (фото)

В город отправили "православных волонтеров", которые должны изменить отделку здания, чтобы "привести храм в соответствие канонам РПЦ".

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В Мариуполе оккупационная власть взялась за изменение вида уникального храма святого Петра Могилы и собора Успения Пресвятой Богородицы, который занесен в Книгу рекордов Украины как единственный в мире храм, полностью украшенный петриковской росписью. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в среду, 6 ноября.

"Оккупанты решили "привести храм в соответствие канонам РПЦ". Для этого в город отправили "православных волонтеров". Они будут менять отделку здания", — говорится в сообщении.

Этот храм, расписанный львовской мастерицей Ольгой Черемушкиной, до полномасштабного вторжения восстанавливали волонтеры за средства меценатов. Он расположен в Приморском районе Мариуполя.

Во время Второй мировой войны это здание было немецкой комендатурой, а впоследствии стало кадровым управлением пароходства. Внешне храм напоминает корабль, а цвет и стиль росписи отражают, в частности, символ города — море. Голубой цвет традиционно считается Богородичным, а верхним храм назван как раз в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Храм святого Петра Могилы и собор Успения пресвятой Богородицы Фото: Мариупольский городской совет Храм святого Петра Могилы и собор Успения пресвятой Богородицы Фото: Мариупольский городской совет

После захвата города в 2022 году русская православная церковь (РПЦ) направила комиссию, которая объявила, что художественное убранство храма не соответствует требованиям РПЦ.

Ранее, во время блокады Мариуполя, этот храм служил приютом для мирного населения.

Напомним, 3 октября Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты возводят в Мариуполе рынок сельскохозяйственной продукции, который будет логистическим хабом для вывоза краденого в Украине имущества.

26 сентября в Центре национального сопротивления заявили, что в Мариуполе в местной школе будут изготавливать беспилотники для нужд армии РФ и привлекать к этому детей.