У Маріуполі окупанти перероблять храм, який увійшов до Книги рекордів України (фото)

До міста відправили "православних волонтерів", які мають змінити оздоблення будівлі, щоб "привести храм до відповідності канонам РПЦ".

Related video

У Маріуполі окупаційна влада взялася за зміну вигляду унікального храму святого Петра Могили та собору Успіння Пресвятої Богородиці, який занесений до Книги рекордів України як єдиний у світі храм, повністю оздоблений петриківським розписом. Про це повідомила Маріупольська міська рада у середу, 6 листопада.

"Окупанти вирішили "привести храм до відповідності канонам РПЦ". Для цього до міста відправили "православних волонтерів". Вони будуть змінювати оздоблення будівлі", — йдеться у повідомленні.

Цей храм, розписаний львівською майстринею Ольгою Черьомушкіною, до повномасштабного вторгнення відновлювали волонтери за кошти меценатів. Він розташований у Приморському районі Маріуполя.

Під час Другої світової війни ця будівля буланімецькою комендатурою, а згодом стала кадровим управлінням пароплавства. Ззовні храм нагадує корабель, а колір та стиль розпису відображають, зокрема, символ міста — море. Блакитний колір традиційно вважається Богородичним, а верхнім храм названо як раз на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

Храм святого Петра Могили й собор Успіння пресвятої Богородиці Фото: Маріупольська міська рада Храм святого Петра Могили й собор Успіння пресвятої Богородиці Фото: Маріупольська міська рада

Після захоплення міста у 2022 році російська православна церква (РПЦ) направила комісію, яка оголосила, що художнє оздоблення храму не відповідає вимогам РПЦ.

Раніше, під час блокади Маріуполя, цей храм служив прихистком для мирного населення.

Нагадаємо, 3 жовтня Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти зводять у Маріуполі ринок сільськогосподарської продукції, який буде логістичним хабом для вивозу краденого в Україні майна.

26 вересня у Центрі національного спротиву заявили, що у Маріуполі у місцевій школі виготовлятимуть безпілотники для потреб армії РФ та залучатимуть до цього дітей.