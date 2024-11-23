У Часовому Яру загинув колишній співробітник RT: встиг повоювати лише чотири місяці

Магомед Бучаєв був ліквідований під час спроби штурму Часового Яру. До війни він працював на RT близько трьох років.

Під час штурму міста Часів Яр на Донеччині було ліквідовано одного зі співробітників російської пропагандистської компанії Russia Today ("Россия сегодня"), продюсера Магомеда Бучаєва. Про це повідомляє RT.

Магомеду Бучаєву, який встиг пропрацювати на RT близько трьох років, було 27 років.

Повідомляється, що в червні він пішов добровольцем на війну проти України, і вже на початку листопада загинув.

Згідно з базою даних Санкт-Петербурзького державного університету, у 2021 році Бучаєв Магомед Маратович захистив випускну кваліфікаційну роботу "Роль ідеології в міжнародних відносинах на прикладі радянсько-китайського конфлікту 1956-1969 років" за напрямом підготовки "міжнародні відносини".

Ситуація на фронті від Генштабу ЗСУ

Як зазначається у зведенні Генерального штабу, ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, постійно атакує українські позиції. Минулої доби загалом було зафіксовано 194 бойові зіткнення, а на Краматорському напрямку в районі Ступочок і Часового Яру окупанти провели п'ять атак.

Часів Яр, карта Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, у квітні Збройні сили України знищили російського пропагандиста і військового кореспондента "Известий" Семена Єрьоміна. FPV-дрон скинув на нього снаряд.

Перед цим ЗСУ на Луганщині ліквідували прес-офіцера Міністерства оборони РФ. Пропагандист привіз знімальну групу до танкового підрозділу в Срібрянському лісі й потрапив у поле зору українських захисників.

15 вересня в Бєлгороді було ліквідовано російського пропагандиста Олександра Коробова, відомого під прізвиськом "Краб". Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що співучасник воєнних злочинів помер унаслідок нанесення важких травм, зокрема пролому черепа.