В Часовом Яру погиб бывший сотрудник RT: успел повоевать всего четыре месяца

Магомед Бучаев был ликвидирован во время попытки штурма Часового Яра. До войны он работал на RT около трех лет.

Во время штурма города Часов Яр в Донецкой области был ликвидирован один из сотрудников российской пропагандистской компании Russia Today ("Россия сегодня"), продюсер Магомед Бучаев. Об этом сообщает RT.

Магомеду Бучаеву, который успел проработать на RT около трех лет, было 27 лет.

Сообщается, что в июне он ушел добровольцем на войну против Украины, и уже в начале ноября погиб.

Согласно базе данных Санкт-Петербургского государственного университета, в 2021 году Бучаев Магомед Маратович защитил выпускную квалификационную работу "Роль идеологии в международных отношениях на примере советско-китайского конфликта 1956-1969 годы" по направлению подготовки "международные отношения".

Ситуация на фронте от Генштаба ВСУ

Как отмечается в сводке Генерального штаба, ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует украинские позиции. За прошедшие сутки всего было зафиксировано 194 боевых столкновения, а на Краматорском направлении в районе Ступочек и Часового Яра оккупанты провели пять атак.

Часов Яр, карта Фото: deepstatemap.live

Напомним, в апреле Вооруженные силы Украины уничтожили российского пропагандиста и военного корреспондента "Известий" Семена Еремина. FPV-дрон сбросил на него снаряд.

Перед этим ВСУ на Луганщине ликвидировали пресс-офицера Министерства обороны РФ. Пропагандист привез съемочную группу в танковое подразделение в Серебрянском лесу и попал в поле зрения украинских защитников.

15 сентября в Белгороде был ликвидирован российский пропагандист Александр Коробов, известный под прозвищем "Краб". Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что соучастник военных преступлений умер в результате нанесения тяжелых травм, в частности пролома черепа.