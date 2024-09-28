Били трижды: военкора РФ атаковали FPV-дронами в Курской области (видео)

Машина, внутри которой сидел Z-пропагандист Владимир Романов, петляла по сельской дороге в Курской области, чтобы убежать от FPV-дрона ВСУ. Атака состоялась на расстоянии 8-10 км от линии боев.

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Украинские FPV-дроны трижды атаковали машину российского военкора Владимира Романова в Курской области. Военкор сидел в машине и слышал, как над кабиной проносятся беспилотники со взрывчаткой, которые достали до него неподалеку от линии боев. О деталях атаки Z-пропагандист рассказал в Telegram-канале.

Свои впечатления от встречи с беспилотниками ВСУ Романов опубликовал вечером 27 сентября. По его словам, воздушная атака состоялась возле села Кульбаки в Глушковском районе Курской области. Военкор уверяет, что атак было три и во всех случаях был промах. На видео, которым россиянин иллюстрировал свое приключение, видим, что нападение FPV-дронов состоялось ночью. Слышно жужжание мотора, когда над кабиной стремительно проносится беспилотник. Тем временем автомобиль едет по сельской дороге, петляя чуть ли не до обочины.

На карте проекта DeepState можно отыскать село Кульбаки, возле которого атаковали Z-пропагандиста. Село расположено на расстоянии 8-10 км от линии боев восточнее Медвежьего и западнее Веселовки.

Дрон ВСУ — село в Курской области, где состоялась охота на Романова Фото: DeepState

Отметим, 26 сентября украинский волонтер Сергей Стерненко опубликовали кадры охоты FPV-дрона на квадроцикл, который несся по Днепру. Квадроцикл имел двух пассажиров — военных ВС РФ, пытавшихся сбежать от беспилотника. На видео с места событий видим, как БПЛА догоняет транспортное средство, которое может двигаться с максимальной скоростью 45 км/ч (FPV-дрон — до 100-150 км/ч). Первое попадание уничтожило квадроцикл и одного российского солдата. Второй сначала плыл и пытался спастись, а потом прилетел еще один дрон, свидетельствует запись.

В тот же день украинские военные показали попадание по БМП-сараю ВС РФ: кабина была обшита металлическими пластинами. Чтобы достать до цели, устройству пришлось атаковать снизу в районе колес. После первого попадания машина задымилась, потом начала гореть. В какой-то момент началась детонация боекомплекта и произошел впечатляющий взрыв: БМП-сарай, а также еще одну бронемашину, разнесло на куски.

Напоминаем, в июне российские военные пытались защититься от атаки FPV-дронов, наварив металлические решетки вокруг сиденья мотоциклов. Между тем в августе Фокус пообщался с компанией, которая разработала беспилотники для уничтожения российских вертолетов.