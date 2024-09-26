Нашли щель: бойцы "Эдельвейса" взорвали "новейший" БМП-сарай ВС РФ (видео)

Бойцам 109 батальона 10 бригады "Эдельвейс" ВСУ понадобилось два FPV-дрона для уничтожения российской бронемашины, обшитой листами металла. Сначала они задымились, а потом взорвались, и куски кабины разлетелись по полю.

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Российские военные попытались защитить бронемашину пехоты (БМП) металлическими листами, которые должны были бы удержать удар средств поражения ВСУ. В итоге на поле боя оказался так называемый "БМП-сарай", который разнесло на куски после попадания украинского FPV-дрона. Детали спецоперации по уничтожению "новейшей" российской техники бойцы 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" рассказали в Telegram-канале.

Кадры удара по бронетехнике ВС РФ появились в сети утром 26 сентября. Место событий не указано. Первые секунды записи показывают две бронемашины, которые стоят посреди поля. В какой-то момент появляется изображение, которое транслировал FPV-дрон ВСУ. На подлете видим, что россияне обшили бронемашину пластинами металла, которые плотно укрывают верхнюю часть корпуса. Впрочем, пластины не помешали беспилотнику, который нашел щель для атаки: подлетел снизу и ударил в незащищенное место на уровне колес. На следующих кадрах над БМП сначала поднимается легкий столб дыма, затем прилетает еще один БПЛА, который целится в соседнюю машину. Со временем начинается пожар. Последние кадры — мощный взрыв, вероятно, боекомплекта, который разносит обе БМП на куски: некоторые обломки подлетают вверх, а затем рассыпаются на поле вокруг.

"Россияне выкатили на поле боя новое технологическое чудо БМП-сарай", — бойцы "Эдельвейса" указали название цели, которую уничтожили FPV-дронами.

Отметим, ранее Фокус писал о других выдумках ВС РФ для защиты от FPV-дронов ВСУ. Например, в мае 2024 года в российских милитарных пабликах показали танк-сарай на основе Т-80БВ. Россияне покрыли бронемашину металлической крышей, пристроили РЭБ и противоминный трал. Однако устройство, которое назвали "Железный капут", оказалось не слишком эффективным. Как выяснилось, листы металла мешали башне двигаться и танк мог стрелять только вперед.

Другое изобретение противника — танки-мангалы ВС РФ. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" показал видео машины, которую со всех сторон прикрыли пластинами и решетками. Боец признал, что новация не слишком удобна: танк стал неповоротливым и есть проблемы с загрузкой снарядов. Однако украинский офицер объяснил, что со своей задачей это устройство справляется: проезжает 5-10 км и прорывается вглубь обороны ВСУ.

Напоминаем, в августе-сентябре в сети опубликовали видео с линии фронта с кадрами работы дрона-дракона ВСУ. Военный обозреватель издания Bild объяснил принцип действия украинского изобретения.