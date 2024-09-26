Знайшли шпарину: бійці "Едельвейсу" підірвали "новітній" БМП-сарай ЗС РФ (відео)

Бійцям 109 батальйону 10 бригади "Едельвейс" ЗСУ знадобилось два FPV-дрони для знищення російської бронемашини, обшитої листами металу. Спершу вони задимілись, а потім вибухнули, і шматки кабіни розлетілись полем.

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Російські військові спробували захистити бронемашину піхоти (БМП) металевими листами, які мали б втримати удар засобів ураження ЗСУ. В підсумку на полі бою опинився так званий "БМП-сарай", який рознесло на шматки після влучання українського FPV-дрона. Деталі спецоперації зі знищення "новітньої" російської техніки бійці 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" розповіли у Telegram-каналі.

Кадри удару по бронетехніці ЗС РФ з'явились у мережі зранку 26 вересня. Місце подій не вказано. Перші секунди запису показують дві бронемашини, які стоять посеред поля. У якусь мить з'являється зображення, яке транслював FPV-дрон ЗСУ. На підльоті бачимо, що росіяни обшили бронемашину пластинами металу, які щільно вкривають верхню частину корпуса. Втім, пластини не стали на заваді безпілотнику, який знайшов щілину для атаки: підлетів знизу і вдарив у незахищене місце на рівні коліс. На наступних кадрах над БМП спершу підіймається легкий стовп диму, потім прилітає ще один БпЛА, який цілить у сусідню машину. Згодом починається пожежа. Останні кадри — потужний вибух, ймовірно, боєкомплекту, який розносить обидві БМП на шматки: деякі уламки підлітають вгору, а потім розсипаються на поле навколо.

"Росіяни викотили на поле бою нове технологічне диво БМП-сарай", — бійці "Едельвейсу" вказали назву цілі, яку знищили FPV-дронами.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші вигадки ЗС РФ для захисту від FPV-дронів ЗСУ. Наприклад, у травні 2024 року у російських мілітарних пабліках показали танк-сарай на основі Т-80БВ. Росіяни вкрили бронемашину металевим дахом, прилаштували РЕБ та протимінний трал. Однак пристрій, який назвали "Залізний капут", виявився не надто ефективним. Як з'ясувалось, листи металу заважали башті рухатись і танк міг стріляти лише вперед.

Інший винахід противника — танки-мангали ЗС РФ. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" показав відео машини, яку з усіх боків прикрили пластинами та решітками. Боєць визнав, що новація не надто зручна: танк став неповоротким та є проблеми із завантаженням снарядів. Однак український офіцер пояснив, що зі своїм завданням цей пристрій справляється: проїжджає 5–10 км і проривається вглиб оборони ЗСУ.

Нагадуємо, у серпні–вересні у мережі опублікували відео з лінії фронту з кадрами роботи дрона-дракона ЗСУ. Військовий оглядач видання Bild пояснив принцип дії українського винаходу.