Чеченцы уничтожили технику и личный состав РФ: военкоры сетуют, что кадры сняты на Белгородщине
По данным российского блогера Владимира Романова, операция была проведена на территории Шебекинского района Белгородской области. Перед этим Рамзан Кадыров заявил, что его бойцы приступил к "службе по охране границ РФ" в этом регионе.
Группа чеченских бойцов в составе Сил обороны атаковали технику российских оккупантов, которая двигалась по логистическим маршрутам. Полное видео операции по ликвидации противника было опубликовано пресс-службой Главного управления разведки Минобороны Украины 17 июля.
На кадрах, чеченские бойцы открыли огонь по проезжающему на большой скорости грузовику, в результате чего технике было нанесено огневое поражение. От полученных повреждений грузовик скатился на обочину, а водитель по всей видимости был ликвидирован.
Также в комментарии к видео сказано, что в результате операции были уничтожены техника и личный состав ВС РФ.
"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы", — говорится в сообщении.
В публикации ГУР не уточняется на каком направлении была проведена операция, но по данным российского военкора Владимира Романова, атаку осуществили чеченские бойцы в составе ДРГ, которые проникли в Белгородскую область. Он уточнил, что нападение произошло в 04:30 утра в Шебекинском районе.
"Действия ДРГ ВС Украины состоящий из уроженцев Чеченской республики выступающих на стороне ВС Украины", — написал Романов.
При этом глава Чечни Рамзан Кадыров накануне опубликовал пост, где сообщил, что батальон "Запад-АХМАТ" Минобороны РФ еще на прошлой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и "оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области".
Ранее сообщалось, что бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны успешно ликвидировали комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М" противника. Россияне хорошо замаскировали технику, однако комплекс все же был обнаружен нашими бойцами с помощью беспилотника.