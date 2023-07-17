Чеченці знищили техніку та особовий склад РФ: воєнкори нарікають, що кадри знято на Бєлгородщині

За даними російського блогера Володимира Романова, операція була проведена на території Шебекинського району Бєлгородської області. Перед цим Рамзан Кадиров заявив, що його бійці розпочали "службу з охорони кордонів РФ" у цьому регіоні.

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Група чеченських бійців у складі Сил оборони атакували техніку російських окупантів, яка рухалася логістичними маршрутами. Повне відео операції з ліквідації противника було опубліковано пресслужбою Головного управління розвідки Міноборони України 17 липня.

На кадрах чеченські бійці відкрили вогонь по вантажівці, що проїжджала на великій швидкості, внаслідок чого техніці було завдано вогневого ураження. Від отриманих ушкоджень вантажівка скотилася на узбіччя, а водій, очевидно, був ліквідований.

Також у коментарі до відео зазначено, що внаслідок операції було знищено техніку та особовий склад ЗС РФ.

"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український і чеченський народи", — йдеться в повідомленні.

У публікації ГУР не уточнюється, на якому напрямку було проведено операцію, але, за даними російського воєнкора Володимира Романова, атаку здійснили чеченські бійці у складі ДРГ, які проникли в Бєлгородську область. Він уточнив, що напад стався о 04:30 ранку в Шебекинському районі.

"Дії ДРГ ЗС України, що складається з уродженців Чеченської республіки, які виступають на боці ЗС України", — написав Романов.

Водночас глава Чечні Рамзан Кадиров напередодні опублікував пост, де повідомив, що батальйон "Захід-АХМАТ" Міноборони РФ ще минулого тижня розпочав службу з охорони російського державного кордону і "надання протидії українським диверсійним групам, а також запобігання їхньому проникненню на територію Бєлгородської області".

Раніше повідомлялося, що бійці 103-ї окремої бригади територіальної оборони успішно ліквідували комплекс відеоспостереження типу "Муром-М" противника. Росіяни добре замаскували техніку, проте комплекс все ж таки був виявлений нашими бійцями за допомогою безпілотника.