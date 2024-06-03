ВС РФ начали наваривать "мангалы" на мотоциклы: почему это плохая идея (фото)

Еще более 100 лет назад армии поняли, что бронированные мотоциклы имеют ограниченную эффективность из-за потери мобильности и ухудшения управления. Похоже, ВС РФ придется усвоить этот опыт только сейчас, пишет обозреватель Дэвид Акс.

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Российские пропагандисты показали мотоциклы с решетками на них. После потери более 15 000 единиц бронетехники РФ перешла к попытке оснащения штурмовых групп дешевыми гражданскими средствами. Почему мотоциклы с "мангалами" не будут эффективными, объяснил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Мотоциклы и гольфкары сами по себе очень уязвимы к ракетам, FPV-дронов и артиллерии. Уже неоднократно мотоциклисты-штурмовики "получали по зубам" от бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады. Теперь россияне начали создавать мотоциклы в духе "Безумного Макса". На мотоциклы начали наваривать клетки. В сети стали появляться первые изображения.

Кадр из "Безумного Макса Дорога Ярости"

Мотоциклы с колясками получают "мангалы", а иногда и камуфляжную сетку к ним. Основная цель — как можно быстрее доехать до украинских позиций. Но проблема в том, что 70-сильный квадроцикл или 50-сильный мотоцикл не способен сохранять мобильность с дополнительными конструкциями. По словам автора, этот урок армии усвоили более 100 лет назад во время и сразу после Первой мировой войны. Для российской армии очевидно урок только впереди.

"Сетки" и "мангалы" на мотоциклах должны защитить от украинских FPV-дронов во время прорывной поездки к украинским позициям. Однако это только в теории. Практика Первой мировой показала, что бронированные мотоциклы нежизнеспособны. Их увеличенный вес и относительно высокая стоимость в сочетании с ограниченным боевым потенциалом означают, что они неэффективны.

Напомним, 30 мая россияне на 15 мотоциклах штурмовали позиции ВСУ в Старомайорске.

2 мая обозреватели писали,что означают мотоциклы с "мангалами", и для чего они.