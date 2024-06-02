Мотоциклы с мангалами: в РФ показали очередную "чудо-технику" с защитой от БПЛА (фото)

По словам военных обозревателей, решение установить защитные решетки на мотоциклы бесполезно, поскольку водитель такого транспорта при попадании боеприпаса все равно получит ранения осколками.

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Российский пропагандистский Telegram-канал опубликовал фото очередного решения против украинских беспилотников. В этот раз антидроновые "мангалы" установили на мотоциклы с коляской. О том насколько такая защита поможет водителям мотоциклов разбирались обозреватели "Милитарного".

На фотографиях видны мотоциклы с боковыми прицепами (колясками), внутренний объем которых был расширен. Прицепы не оборудованы местами для сидения, что предполагает их использование для выполнения логистических задач.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Мотоциклы и прицепы защищены антидроновым "мангалом" с передней, задней, верхней и правой проекций. Причем левая проекция не закрыта, скорее всего, для более быстрой и удобной загрузки и выгрузки груза.

Средняя максимальная нагрузка таких мотоциклов варьируется в пределах 150 килограммов. Но защитная конструкция значительно уменьшает этот показатель, приводит к нагрузке на шасси и влияет на устойчивость и маневренность техники. Кроме того, такая защита мало повлияет на вероятность выживания мотоциклиста, который в случае поражения получит осколочные ранения.

Фото: Соцсети

Ранее мы писали о практике применения штурмовыми отрядами РФ мотоциклов. Во время одной из атак, российские солдаты верхом на мото решили атаковать позиции украинских защитников и попали прямо под пулеметный огонь.