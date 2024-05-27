Прямиком на пулеметы: в сети появились кадры провального штурма россиян на мотоциклах

Две группы российских штурмовиков пытались на скорости прорваться к опорному пункту бойцов Сил обороны, но в итоге получили очередь из пулемета практически в упор.

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Российские штурмовики безуспешно пытаются использовать мотоциклы в ходе атак на украинские позиции. 27 мая в сети появилось видео одной из таких попыток, которая закончилась эффектной ликвидацией группы противника.

На кадрах, которые были сняты российским военными, можно наблюдать очередную "банзай-атаку" на опорный пункт украинских защитников, которая закончилась плачевно для оккупантов.

Атаку координировали по рации, — можно услышать, как командир российской группы подгоняет своих подчиненных, и постоянно приказывает им двигаться вперед и как можно быстрее.

В одном из эпизодов группа из двух человек не справилась с управлением мотоцикла, в результате чего два оккупанта свалились на землю под гневные выкрики командира. За ними проследовала еще одна группа на мотоцикле, но через пару десятков метров этих солдат постигла та же участь.

В это время первая группа россиян вновь попыталась разогнаться вдоль посадки, но при приближении к опорнику украинских бойцов, оккупантов расстреляли практически в упор. В конце видеоматериала видно, что мотоцикл свалился в воронку и загорелся, а штурмовики не подавали признаков жизни.

Ранее российские пропагандисты показали кадры подготовки штурмовиков на мотоциклах. На опубликованных кадрах россияне доезжают вплотную к импровизированным траншеям, спешиваются и начинают штурм. Однако на практике тренировочные мисси сильно отличаются от того, что происходит во время реальных боевых действий.