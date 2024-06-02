Мотоцикли з мангалами: у РФ показали чергову "диво-техніку" із захистом від БПЛА (фото)

За словами військових оглядачів, рішення встановити захисні решітки на мотоцикли не приносить користі, оскільки водій такого транспорту під час влучання боєприпасу однаково отримає поранення осколками.

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Російський пропагандистський Telegram-канал опублікував фото чергового рішення проти українських безпілотників. Цього разу антидронові "мангали" встановили на мотоцикли з коляскою. Про те наскільки такий захист допоможе водіям мотоциклів розбиралися оглядачі "Мілітарного".

На фотографіях видно мотоцикли з бічними причепами (візками), внутрішній об'єм яких було розширено. Причепи не обладнані місцями для сидіння, що передбачає їх використання для виконання логістичних завдань.

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Мотоцикли та причепи захищені антидроновим "мангалом" з передньої, задньої, верхньої та правої проєкцій. Причому ліва проєкція не закрита, найімовірніше, для швидшого і зручнішого завантаження і вивантаження вантажу.

Середнє максимальне навантаження таких мотоциклів варіюється в межах 150 кілограмів. Але захисна конструкція значно зменшує цей показник, призводить до навантаження на шасі та впливає на стійкість і маневреність техніки. Крім того, такий захист мало вплине на ймовірність виживання мотоцикліста, який у разі ураження отримає осколкові поранення.

Фото: Соцмережi

Раніше ми писали про практику застосування штурмовими загонами РФ мотоциклів. Під час однієї з атак, російські солдати верхи на мото вирішили атакувати позиції українських захисників і потрапили просто під кулеметний вогонь.