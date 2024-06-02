Мотоцикли з мангалами: у РФ показали чергову "диво-техніку" із захистом від БПЛА (фото)
За словами військових оглядачів, рішення встановити захисні решітки на мотоцикли не приносить користі, оскільки водій такого транспорту під час влучання боєприпасу однаково отримає поранення осколками.
Російський пропагандистський Telegram-канал опублікував фото чергового рішення проти українських безпілотників. Цього разу антидронові "мангали" встановили на мотоцикли з коляскою. Про те наскільки такий захист допоможе водіям мотоциклів розбиралися оглядачі "Мілітарного".
На фотографіях видно мотоцикли з бічними причепами (візками), внутрішній об'єм яких було розширено. Причепи не обладнані місцями для сидіння, що передбачає їх використання для виконання логістичних завдань.
Мотоцикли та причепи захищені антидроновим "мангалом" з передньої, задньої, верхньої та правої проєкцій. Причому ліва проєкція не закрита, найімовірніше, для швидшого і зручнішого завантаження і вивантаження вантажу.
Середнє максимальне навантаження таких мотоциклів варіюється в межах 150 кілограмів. Але захисна конструкція значно зменшує цей показник, призводить до навантаження на шасі та впливає на стійкість і маневреність техніки. Крім того, такий захист мало вплине на ймовірність виживання мотоцикліста, який у разі ураження отримає осколкові поранення.
Раніше ми писали про практику застосування штурмовими загонами РФ мотоциклів. Під час однієї з атак, російські солдати верхи на мото вирішили атакувати позиції українських захисників і потрапили просто під кулеметний вогонь.