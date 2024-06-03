ЗС РФ почали наварювати "мангали" на мотоцикли: чому це погана ідея (фото)

Ще понад 100 років тому армії зрозуміли, що броньовані мотоцикли мають обмежену ефективність через втрату мобільності та погіршення керування. Схоже, ЗС РФ доведеться засвоїти цей досвід тільки зараз, пише оглядач Девід Акс.

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Російські пропагандисти показали мотоцикли з решітками на них. Після втрати понад 15 000 одиниць бронетехніки РФ перейшла до спроби оснащення штурмових груп дешевими цивільними засобами. Чому мотоцикли з "мангалами" не будуть ефективними, пояснив оглядач Forbes Девід Акс.

Мотоцикли та гольфкари самі по собі дуже вразливі до ракет, FPV-дронів та артилерії. Вже неодноразово мотоциклісти-штурмовики "отримували по зубах" від бійців 79-ї десантно-штурмової бригади. Тепер росіяни почали створювати мотоцикли в дусі "Шаленого Максу". На мотоцикли почали наварювати клітки. В мережі стали зʼявлятися перші зображення.

Кадр з "Шаленого Максу Дорога Ярості"

Мотоцикли з колясками отримують "мангали", а інколи і камуфляжну сітку до них. Основна мета — якнайшвидше доїхати до українських позицій. Але проблема в тому, що 70-сильний квадроцикл чи 50-сильний мотоцикл не здатний зберігати мобільність з додатковими конструкціями. За словами автора, цей урок армії засвоїли понад 100 років тому під час і відразу після Першої світової війни. Для російської армії вочевидь урок тільки попереду.

"Сітки" та "мангали" на мотоциклах мають захистити від українських FPV-дронів під час проривної поїздки до українських позицій. Однак це лише в теорії. Практика Першої світової показала, що броньовані мотоцикли нежиттєздатні. Їхня збільшена вага та відносно висока вартість у поєднанні з обмеженим бойовим потенціалом означають, що вони неефективні.

Нагадаємо, 30 травня росіяни на 15 мотоциклах штурмували позиції ЗСУ в Старомайорську.

2 травня оглядачі писали, що означають мотоцикли з "мангалами", і для чого вони.