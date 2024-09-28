Били тричі: військкора РФ атакували FPV-дронами в Курській області (відео)

Машина, всередині якої сидів Z-пропагандист Володимир Романов, петляла сільською дорогою в Курській області, щоб втекти від FPV-дрона ЗСУ. Атака відбулась на відстані 8-10 км від лінії боїв.

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Українські FPV-дрони тричі атакували машину російського військкора Володимира Романова в Курській області. Військкор сидів в машині і чув, як над кабіною проносяться безпілотники з вибухівкою, які дістали до нього неподалік від лінії боїв. Про деталі атаки Z-пропагандист розповів у Telegram-каналі.

Свої враження від зустрічі з безпілотниками ЗСУ Романов опублікував увечері 27 вересня. З його слів, повітряна атака відбулась біля села Кульбаки в Глушковському району Курської області. Військкор запевняє, що атак було три і в усіх випадках був промах. На відео, яким росіянин ілюстрував свою пригоду, бачимо, що напад FPV-дронів відбувся вночі. Чути дзижчання мотора, коли над кабіною стрімко проноситься безпілотник. Тим часом автомобіль їде сільською дорогою, петляючи ледь не до обочини.

На карті проєкту DeepState можна відшукати село Кульбаки, біля якого атакували Z-пропагандиста. Село розташоване на відстані 8-10 км від лінії боїв східніше від Медвежжя та західніше від Веселівки.

Дрон ЗСУ - село в Курській області, де відбулось полювання на Романова Фото: DeepState

Зазначимо, 26 вересня український волонтер Сергій Стерненко опублікували кадри полювання FPV-дрона на квадроцикл, який нісся Дніпром. Квадроцикл мав двох пасажирів — військових ЗС РФ, які намагались втекти від безпілотника. На відео з місця подій бачимо, як БПЛА наздоганяє транспортний засіб, який може рухатись з максимальною швидкістю 45 км/год. (FPV-дрон — до 100-150 км/год.). Перше влучання знищило квадроцикл і одного російського солдата. Другий спершу плив і намагався врятуватись, а тоді прилетів ще один дрон, свідчить запис.

Того ж дня українські військові показали влучання по БМП-сараю ЗС РФ: кабіна була обшита металевими пластинами. Щоб дістати до цілі, пристрою довелось атакувати знизу в районі коліс. Після першого влучання машина задимілась, потім почала горіти. У якийсь момент почалась детонація боєкомплекту і стався вражаючий вибух: БМП-сарай, а також ще одну бронемашину, рознесло на шматки.

Нагадуємо, у червні російські військові намагались захиститись від атаки FPV-дронів, наваривши металеві решітки навколо сидіння мотоциклів. Тим часом у серпні Фокус поспілкувався з компанією, яка розробила безпілотники для знищення російських вертольотів.