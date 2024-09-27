"Такого ще не було": ЗСУ знищили гідроцикл ЗС РФ FPV-дроном, ніхто не вижив (відео)

Як зазначив волонтер Сергій Стерненко, "історичний випадок" стався у водах Дніпра. Один із росіян намагався втекти, але марно.

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Сили оборони України вперше уразили військових Збройних сил Російської Федерації, які пересувалися на гідроциклах. Відповідне відео опублікував український волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Нестандартна ліквідація російських окупантів мала місця на південному напрямку — ЗС РФ рухалися Дніпром, але були помічені операторами БПЛА.

Після цього українські військові направили FPV-дрон по рухомій цілі. На гідроциклі рухалися одразу двоє окупантів. Один із них загинув одразу, а другий спробував врятуватися. Однак ще один український FPV-дрон завадив планам — окупанта ліквідували.

"Сили оборони Півдня ліквідували на Дніпрі гідроциклістів. Здається, такого ще не було", — прокоментував подію Сергій Стерненко.

Нагадаємо, військовослужбовець і фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Безкрестнов розповів про нову технологію, яку використовують ЗСУ — БПЛА, який, відокремлюючись від основного дрона, уражає цілі, які можуть йому загрожувати.

Також повідомлялося, що росіяни почали ставити на свої БПЛА камери заднього виду. Противник намагається захистити свої розвідувальні БПЛА від атак українських FPV-дронів.