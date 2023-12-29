ЗС РФ захопили нові території біля Бахмута: в ISW розповіли про плани ворога (карта)

Позиційні бої тривають біля Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, натомість їхгя інтенсивність знизилася, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили Російської Федерації могли просунутися біля Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 28 грудня.

"28 грудня російські й українські війська продовжили бойові дії на північ від Бахмута, але не підтвердили наступ", — ідеться в повідомленні.

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ЗС РФ просунулися біля Авдіївки та Кремінної, під Бахмутом фронт не змінився, — ISW (карти)

Російські військкори стверджували, що ЗС РФ нібито незначно просунулися біля Спірного та безуспішно атакували біля Веселого. Поблизу Берестового продовжують воювати підрозділи російської 123-ї окремої мотострілецької бригади в складі 2-го армійського корпусу "ЛНР", тоді як підрозділи 106-ї повітрянодесантної дивізії діють біля Соледара.

Аналітики зазначили, що українські військові незначно просунулися біля Бахмута, імовірно, протягом минулого тижня та продовжували позиційні бої з окупантами протягом 28 грудня. Згідно з геолокаційними кадрами від 20 грудня, українські бійці просунулися біля Кліщіївки. Російські військкори стверджували, що армія РФ нібито просунулися біля Богданівки в напрямку Іванівського.

Керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що під Бахмутом знизилася інтенсивність боїв, про те ворог продовжує намагатися захопити Богданівку, просунутися до Часового Яру та відновити втрачені позиції біля Кліщіївки й Андріївки. За даними деяких російських військкорів, війську РФ важко захопити Богданівку, адже вона розташована в низині, це дозволяє українським бійцям контролювати позиції ЗС РФ.

Українські та російські джерела наголосили, що позиційні бої тривають біля Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, 22 грудня заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко заявив, що на Бахмутському напрямку не вистачає якісного особового складу ЗСУ. За його словами, підрозділи виснажені через відсутність ротацій і належного відпочинку, до того ж середній вік бійців складає близько 50 років.

24 грудня командир батальйонно-тактичної групи 4 бригади Національної гвардії, полковник Сергій Сідорін заявив, що окупанти тиснули на двох основних напрямках біля Бахмута, саме біля Кліщіївки й Андріївки на Південному фланзі та на заході від міста.