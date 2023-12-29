ВС РФ захватили новые территории возле Бахмута: в ISW рассказали о планах врага (карта)

Позиционные бои продолжаются возле Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, зато их интенсивность снизилась, рассказали аналитики Института изучения войны.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации могли продвинуться возле Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 28 декабря.

"28 декабря российские и украинские войска продолжили боевые действия к северу от Бахмута, но не подтвердили наступление", — говорится в сообщении.

Важно

ВС РФ продвинулись возле Авдеевки и Кременной, под Бахмутом фронт не изменился, — ISW (карты)

Российские военные утверждали, что ВС РФ якобы незначительно продвинулись возле Спирного и безуспешно атаковали возле Веселого. Вблизи Берестового продолжают воевать подразделения российской 123-й отдельной мотострелковой бригады в составе 2-го армейского корпуса "ЛНР", тогда как подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии действуют возле Соледара.

Аналитики отметили, что украинские военные незначительно продвинулись возле Бахмута, вероятно, в течение прошлой недели и продолжали позиционные бои с оккупантами в течение 28 декабря. Согласно геолокационным кадрам от 20 декабря, украинские бойцы продвинулись возле Клещиевки. Российские военные утверждали, что армия РФ якобы продвинулись возле Богдановки в направлении Ивановского.

Руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что под Бахмутом снизилась интенсивность боев, о том враг продолжает пытаться захватить Богдановку, продвинуться к Часовому Яру и восстановить утраченные позиции у Клещиевки и Андреевки. По данным некоторых российских военкоров, войску РФ трудно захватить Богдановку, ведь она расположена в низине, это позволяет украинским бойцам контролировать позиции ВС РФ.

Украинские и российские источники отметили, что позиционные бои продолжаются возле Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Бахмутское направление

Напомним, 22 декабря заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Алексей Тарасенко заявил, что на Бахмутском направлении не хватает качественного личного состава ВСУ. По его словам, подразделения истощены из-за отсутствия ротаций и надлежащего отдыха, кроме этого, средний возраст бойцов составляет около 50 лет.

24 декабря командир батальонно-тактической группы 4 бригады Национальной гвардии, полковник Сергей Сидорин заявил, что оккупанты давили на двух основных направлениях у Бахмута, именно у Клещиевки и Андреевки на южном фланге и на западе от города.