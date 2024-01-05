ЗС РФ просунулися поблизу Авдіївки: аналітики ISW оцінили ситуацію в місті

Експерти зазначили, що геолоковані кадри за 4 січня показують просування російських військ неподалік Авдіївського терикону, що на північний схід від міста. За даними командування ЗСУ, лише впродовж минулої доби на цьому напрямку відбили 16 ворожих атак.

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Нещодавно російські окупанти просунулися поблизу Авдіївки Донецької області та посилили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що геолоковані кадри за 4 січня показують просування російських військ неподалік Авдіївського терикону, що на північний схід від міста. Російські мікроблогери заявили, що армія Російської Федерації просунулася в дачних районах на південний схід від терикону.

Також вони повідомили про просування на відстань до одного кілометра в довжину і на 150 метрів у глибину біля населеного пункту Бердичі та на 200 метрів у глибину в районі Очеретине. Однак, експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

В той же час російські та українські джерела повідомили 4 січня, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичі та Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки; на північно-східній та південно-східній околиці Авдіївки; на південь від Авдіївки в районі Опитного; на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Невельського; і на захід від Авдіївки у районі Тоненького.

Аналітики додають, що за інформацією командувача Таврійською групою військ України бригадний генерала Олександра Тарнавського, російські окупанти за останню добу майже вдвічі збільшили інтенсивність наземних атак.

Також голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗС РФ насамперед атакують Степове, намагаючись порушити роботу українських наземних комунікацій. Втім, ЗСУ як і раніше зберігають контроль над населеним пунктом.

Ситуація на Авдіївському напрямку 5 січня/ DeepState

Ситуація на Авдіївському напрямку

Згідно з інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на 06:00 5 січня, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додають, що протягом минулої доби Сили оборони відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Нагадаємо, раніше начальник МВА Віталій Барабаш повідомив, що російські окупанти не хочуть прощатися з планом щодо повної окупації Авдіївки на Донеччині й тому розпочали підготовку до майбутніх активних дій.