ВС РФ продвинулись вблизи Авдеевки: аналитики ISW оценили ситуацию в городе

Эксперты отметили, что геолоцированные кадры за 4 января показывают продвижение российских войск неподалеку Авдеевского террикона, что к северо-востоку от города. По данным командования ВСУ, только за прошедшие сутки на этом направлении отбили 16 вражеских атак.

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Недавно российские оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки Донецкой области и усилили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что геолоцированные кадры за 4 января показывают продвижение российских войск неподалеку Авдеевского террикона, что к северо-востоку от города. Российские микроблогеры заявили, что армия Российской Федерации продвинулась в дачных районах к юго-востоку от террикона.

Также они сообщили о продвижении на расстояние до одного километра в длину и на 150 метров в глубину возле населенного пункта Бердичи и на 200 метров в глубину в районе Очеретино. Однако, эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

В то же время российские и украинские источники сообщили 4 января, что позиционные бои продолжаются на северо-запад от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердича и Степного; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки; на северо-восточной и юго-восточной окраине Авдеевки; к югу от Авдеевки в районе Опытного; к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского; и к западу от Авдеевки в районе Тоненького.

Аналитики добавляют, что по информации командующего Таврической группой войск Украины бригадный генерала Александра Тарнавского, российские оккупанты за последние сутки почти вдвое увеличили интенсивность наземных атак.

Также глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ВС РФ в первую очередь атакуют Степное, пытаясь нарушить работу украинских наземных коммуникаций. Впрочем, ВСУ по-прежнему сохраняют контроль над населенным пунктом.

Ситуация на Авдеевском направлении 5 января/ DeepState

Ситуация на Авдеевском направлении

Согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 5 января, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Напомним, ранее начальник МВА Виталий Барабаш сообщил, что российские оккупанты не хотят прощаться с планом по полной оккупации Авдеевки в Донецкой области и поэтому начали подготовку к будущим активным действиям.