ВС РФ продвинулись на разных участках фронта: в Британии рассказали, какие территории захватил враг

Украинские военные сохраняют стабильную линию фронта на севере Донецкой области, хотя ВС РФ осуществляют небольшие атаки возле Бахмута, рассказали в британской разведке.

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На линию фронта в течение недели наземные бои характеризуются статической линией фронта или постепенным и локальным продвижением Вооруженных сил Российской Федерации в определенных местах. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"В течение последней недели наземные бои продолжали характеризоваться или статичной линией фронта, или очень постепенным локальным продвижением россиян в ключевых секторах", — говорится в сообщении.

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ВС РФ продвинулись вблизи Авдеевки: аналитики ISW оценили ситуацию в городе

В оборонном ведомстве Великобритании отметили, что в районе Купянска Харьковской области российские военные продолжают вести широкомасштабную, однако безрезультативную наступательную операцию. Тогда как на севере Донецкой области украинские силы сохраняют стабильную линию фронта, несмотря на небольшие российские атаки возле Бахмута. Возле Авдеевки продолжаются серьезные бои, однако российские военные закрепили достижения у Марьинки в конце декабря 2023 года, в результате чего смогли продвинуться к западной окраине города после девяти лет боевых действий в этом районе.

В британской разведке добавили, что на юге Украины российские воздушно-десантные войска могли достичь минимальных успехов в повторной попытке выбить украинский плацдарм в районе села Крынки на левом берегу Днепра.

Напомним, 4 января британское издание The Telegraph сообщило о том, что Украина готовится к российскому наступлению возле Харькова. 4 января ВС РФ атаковали Харьков, целями врага были гражданские здания и военные позиции, что может рассматриваться "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

4 января командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин рассказал, что российские военные подтягивают подразделения к Ивановскому Донецкой области. По его словам, за последнюю неделю противник не имел успеха на этом направлении.