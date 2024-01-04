Обстріл Харкова 2 січня: у лікарні померла актриса Вікторія Тимошенко

Як розповів режисер драмтеатру Сергій Москаленко, актриса була на пенсії, востаннє виходила на сцену близько 10-15 років тому. На момент смерті їй було 84 роки.

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Заслужена артистка України, актриса Вікторія Тимошенко померла в лікарні Харкова. Жінка померла від поранень, які отримала під час ракетного обстрілу міста російськими військами 2 січня. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

"Серце 84-річної жінки зупинилося в лікарні 4 січня. Висловлюємо щире співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни", — ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що Вікторія Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі міста Махачкали 1960-го року. Тільки через 8 років вона почала виступати на харківській театральній сцені.

"Колеги Вікторії Миколаївни, колектив Харківського академічного драматичного театру, висловлюють щирі співчуття!" — зазначили в ОВА.

Як розповів режисер драмтеатру Сергій Москаленко виданню "Суспільне Харків", актриса була на пенсії, востаннє виходила на сцену близько 10-15 років тому.

"Знаєте, що найжахливіше, у чому зла посмішка долі? Вона все життя пропрацювала в театрі російської драми. Ніби популяризуючи російське слово, в результаті загинула від російської ракети. Це просто жах якийсь, — сказав Москаленко.

Нагадаємо, що 2 січня актрису Вікторію Тимошенко госпіталізували з травмами. На момент госпіталізації вона була у важкому стані. Про подію розповів актор Євген Сафонов.

Також повідомлялося, що 2 січня ЗС РФ запустили по Харкову щонайменше шість ракет, усі вони були націлені на Шевченківський район. Йдеться про житлову забудову майже в центрі міста. Як пізніше стало відомо, по місту вдарили ракетами "Іскандер-М" і "Кинджал". Один з ударів залишив вирву глибиною шість метрів, інший — вирву діаметром 7,5 метрів.