ЗС РФ вдарили по Харкову "кинджалами": у місті десятки постраждалих, є руйнування (фото)

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, під час ворожого обстрілу постраждали 45 осіб, загинула жінка. У ДСНС заявили про масштабні руйнування інфраструктури та кілька пожеж.

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Унаслідок обстрілу Харкова з боку Збройних сил Росії постраждали 45 осіб, є загиблі. Про це у вівторок, 2 січня, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

За інформацією міського голови, ЗС РФ завдавали ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал".

"Є інформація, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих — їхня кількість уточнюється", — повідомив Терехов.

Зокрема, повідомлялося про загиблу жінку, дані встановлюються.

Пізніше градоначальник уточнив інформацію — загалом відомо про 45 поранених, серед яких п'ятеро дітей віком від 6-и до 13-и років.

Під час обстрілу постраждала радниця голови облради

Радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова та її неповнолітній син постраждали під час ворожого обстрілу. За її словами, їм дивом вдалося уникнути серйозних травм.

Фото: Facebook Фото: Facebook

"Ми живі. Малого встигла заховати. Хочу подякувати "екстренці" за швидке прибуття на допомогу. Склом порізало обличчя та вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовилися. Ми втратили все. Волонтерського "буса", який пережив усе, також більше немає. 30 метрів до воронки", — написала Попова на своїй Facebook-сторінці.

Обстріл Харкова 2 січня — останні новини

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ЗС РФ здійснили щонайменше 6 ракетних ударів, усі вони припали на Шевченківський район міста.

"Це житлова забудова, це майже центр міста Харкова", — пояснив Синєгубов.

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Десятки поранених і пуски "Кинджалів": подробиці масованих ударів по Києву та Харкову

Із 41 постраждалого, про яких повідомлялося вище, двоє дітей, вони перебувають у лікарні. Загалом госпіталізовано 17 осіб, четверо з них перебувають у важкому стані.

"Руйнування досить значні. На місці працюють усі підрозділи ДСНС, швидка допомога, поліція. Буде робити побудинковий обхід", — додав Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харкова

За даними ДСНС, унаслідок ворожого обстрілу в місті сталися три пожежі. Зокрема, зафіксовано численні руйнування інфраструктури.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

"Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного з житлових будинків, легкові автомобілі та газ, що витікав із пошкодженої газової труби", — ідеться в повідомленні ДСНС.

Масований обстріл України 2 січня

Уранці 2 січня ЗС РФ здійснили масований обстріл України із застосуванням ракет і ударних дронів. ЗСУ попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал". Вибухи прогриміли в Києві та Київській області, а також у Харкові. За останніми даними, після обстрілу Києва 27 осіб із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Раніше, в ніч на 2 січня, ЗС РФ атакували Україну ударними дронами. Згідно із заявою Повітряних сил, усі БПЛА були перехоплені. Унаслідок падіння уламків у Києві виникла пожежа.