У Харкові на місцях обстрілів знайшли уламки "Іскандера" та "Кинджала", — поліція (фото)

Начальник слідчого управління поліції зазначив, що наслідки одного з таких ударів — шестиметрова вирва, а іншого — воронка глибиною три метри.

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Збройні сили Росії у вівторок, 2 січня, здійснили масований обстріл України. Окупанти влучили по центру Харкова ракетами "Іскандер-М" та "Кинджалом". Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, уламки саме цих ракет слідчі знайшли на місцях обстрілів у Харкові.

Болвінов уточнив, що "Іскандер-М" російські окупанти влучили по центру міста двічі.

"Іскандер-М" — судячи з уламків, два влучання в центрі міста були саме цією ракетою", — йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, якими ракетами ЗС РФ влучили у центр Харкова У поліції повідомили, якими ракетами ЗС РФ влучили у центр Харкова

Начальник слідчого управління поліції додає, що наслідки одного з таких ударів — вирва, глибиною шість метрів, а також пошкодження складських будівель.

Інше влучання, за попередніми висновками вибухотехніків та криміналістів, було "Кинджалом". Саме вона, як зазначає Болвінов, поцілила в проїжджу частину біля житлових будинків та адмінбудівлі.

"Там лишилася воронка, глибиною три метри та сім з половиною метрів у діаметрі. Житлова забудова зазнала серйозних руйнувань — вибиті вікна, пошкоджені фасади", — додає він.

Обстріл Харкова 2 січня: деталі

Частина повітряних об'єктів противника у вівторок, 2 січня, була спрямована по Харкову. Для ударів було використано аеробалістичні ракети "Кинджал", що в результаті призвело до руйнувань і постраждалих. Поранено було 45 українців, а 1 помер. Інформація є попередньою, адже рятувальна операція триває.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що загиблою є 91-річна жінка. У медичних закладах Харкова перебуває 38 осіб, яким необхідна була невідкладна допомога.

Загалом було щонайменше 6 ракетних ударів. Вони припали на Шевченківський район міста. Серед постраждалих опинилася і радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова. Вони з неповнолітнім сином дістали поранення, проте змогли дивом уникнути серйозних травм.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу України в Києві загорівся автосалон Tesla. На опублікованих кадрах видно, що поруч із будівлею вогонь охопив резервуари з паливом. Це не офіційний автосалон американського виробника, адже бренд Tesla не представлений в Україні.

В Повітряних силах раніше повідомили, що російські окупанти під час атаки по мирних українських містах запустили 99 цілей, з яких українським захисникам вдалося знищити 72.